В Молдове пришлось разъяснять, что над Кишиневом летали не дроны, а чешские самолеты

Вечером 15 ноября в небе над Кишиневом были замечены три летательных аппарата, которые оказались легкомоторными самолетами, прибывшими из Чехии, однако в соцсетях распространялась информация о том, что, вероятно, над городом кружат дроны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Newsmaker.

Орган гражданской авиации выступил с разъяснениями после того, как в социальных сетях появились кадры и сообщения о якобы присутствии беспилотников над Кишиневом.

По данным ведомства, это были три самолета типа SR-20, летевшие из чешского города Брно.

В зоне ожидания у них возникли трудности с приемом сигнала GPS, что затруднило определение их местонахождения. Авиадиспетчеры скоординировали действия экипажей во время захода на посадку, и все три воздушных судна успешно приземлились в Международном аэропорту Кишинева.

В ведомстве также уточнили, что в течение дня в воздушном пространстве Республики Молдова выполнял полеты по картографированию и аэрофотосъемке еще один легкомоторный самолет.

"Указанные воздушные суда не являются дронами. Ведомство призывает граждан получать информацию из официальных источников и воздерживаться от распространения непроверенных сведений, которые могут вызвать необоснованную тревогу", – говорится в сообщении, опубликованном Органом гражданской авиации вечером 15 ноября.

Отметим, что 11 ноября в контексте масштабных атак Российской Федерации на Украину национальная интегрированная система мониторинга Молдовы сообщила о вторжении в воздушное пространство страны двух крылатых ракет "Бандероль" (S8000).

12 ноября в Молдове, в Штефан-Водском районе, обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата среди виноградников.