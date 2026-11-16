Правительственный кризис в Бельгии: король дал премьеру ещё неделю на переговоры о бюджете

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который две недели назад подал королю Филиппу прошение об отставке, так и не смог достичь коалиционного соглашения по проекту бюджета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-службы Королевского дворца Бельгии.

В понедельник король Бельгии принял главу правительства на аудиенции, на которой де Вевер доложил ему о тупике в переговорах по бюджету.

В Королевском дворце отметили, что "желание найти решение остается неизменным". Монарх призвал премьера продолжать переговоры в попытках достичь компромиссного решения и избежать политического и бюджетного кризиса, который нанесет ущерб стране.

Премьер должен отчитаться перед королем о прогрессе в следующий понедельник, 23 ноября.

Барт де Вевер подал королю заявление об отставке 2 ноября, поскольку его команда не смогла достичь согласия по сокращению бюджета на 10 млрд евро.

Король Бельгии отклонил отставку премьер-министра и обязал его завершить бюджетные переговоры как можно скорее.