Европейский парламент поддержит возвращение Великобритании в ЕС, заявил в понедельник, 16 ноября, глава делегации Европрламента в британском парламенте накануне выступления премьер-министра Энди Бернема о будущих отношениях Великобритании с Союзом.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Еродепутат Сандро Гози сообщил, что большинство депутатов Европарламента выступит "за" возвращение Великобритании, добавив, что парламент "является институтом, который наиболее активно выступает за установление нового типа отношений".

Он отметил, что такая позиция наблюдается во всех политических фракциях, поскольку "даже крайне правые вынуждены признать, что Brexit был ошибочным решением".

Гози, который находится с визитом в Лондоне для участия в ежегодном саммите британских и европейских парламентариев, приветствовал решение Бернема возобновить дискуссию по Brexit, назвав выход Великобритании из ЕС "катастрофой".

Он отметил, что если Великобритания вновь присоединится к ЕС, это станет "победой прогрессивных сил над национализмом", который находит своё выражение в ультраправых партиях Франции и Германии.

Марша де Кордова, глава делегации Великобритании в Европейском парламенте, назвала пятничный саммит ЕС-Великобритания первым шагом на пути к поиску путей развития отношений между Великобританией и ЕС.

Напомним, Энди Бернем заявил, что с ЕС можно заключить выгодное соглашение, которое будет "больше похоже на тот Brexit, за который, как считали люди, они голосовали в 2016 году".

В прошлом месяце правительство Великобритании исключило возможность повторного вступления в ЕС в течение срока полномочий нынешнего парламента, однако премьер-министр Энди Бернем заявил, что хотел бы изучить возможности более тесного сотрудничества с Европой.

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