Стефанчук считает, что голос ЕС должен быть одним из решающих на переговорах о прекращении войны

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что голос объединенной Европы должен стать одним из решающих на предстоящих переговорах с Россией о прекращении войны.

Об этом Стефанчук заявил на пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой 16 ноября, пишет "Европейская правда".

Европейский Союз обязательно должен быть представлен на переговорах любого формата о прекращении войны в Украине, считает Стефанчук. Эту позицию Украина придерживалась с самого начала разговоров о возможности переговоров, напомнил спикер ВР.

"Сегодня война идет в Европе, и безопасность в Европе напрямую зависит от ситуации в Украине. Мне кажется, что участие Европы в любых форматах важно для достижения справедливого мира. И я считаю, что голос Европы должен быть одним из решающих на переговорах. Я надеюсь, что позиция Европы и в дальнейшем будет направлена на поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также устойчивого и долгосрочного мира".

По словам Стефанчука, этот вопрос он обсудил с Робертой Метсолой. Председатель Европарламента подтвердила его позицию и, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли она кандидатуры президентов Еврокомиссии и Евросовета для участия в переговорах, сказала, что это – не самое важное.

"Для меня речь идет не столько о том, кто будет представлять, сколько о том, что мы скажем и как мы добьемся мира", – сказала Роберта Метсола.

Напомним, Европейская комиссия пока не располагает информацией о следующем раунде мирных переговоров о прекращении войны России против Украины, но уверяет, что ЕС на этих переговорах будет представлять команда из представителей "европейской пятерки" Е5 и двух институтов Евросоюза.

В то же время испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Испания также должна быть за столом переговоров между Украиной и Россией.