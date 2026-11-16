Фредериксен объяснила, как депортация мигрантов в Руанду может сдержать нелегальную миграцию

Премьер-министр Метте Фредериксен прокомментировала инициативу пяти европейских стран по отправке мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища, в новый центр депортации в Руанде.

Об этом она заявила во время пресс-конференции в понедельник, 16 ноября, сообщает DR, пишет "Европейская правда".

В этот день Австрия, Германия, Нидерланды, Дания и Греция решили начать переговоры с Руандой о создании там центра депортации.

По мнению Фредериксен, такие действия будут иметь сдерживающий эффект. Она считает, что это в конечном итоге сэкономит Дании средства.

"Этим Европа посылает совершенно иной сигнал, чем любой европейский лидер осмеливался посылать ранее: если вы приедете сюда без вида на жительство и без правового основания, вы рискуете быть отправленными в африканскую страну", – подчеркнула премьер-министр страны.

Напомним, Совет ЕС 1 октября утвердил новые правила Евросоюза, обеспечивающие более эффективную репатриацию лиц, не имеющих законного права на пребывание в ЕС.

Также Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС.