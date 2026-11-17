Во вторник турецкая полиция провела обыски и аресты в офисах оппозиционного телеканала Sözcü TV, после чего было назначено доверенное лицо для управления его телевизионными и онлайн-платформами.

Об этом говорится в сообщении телеканала, пишет "Европейская правда".

Согласно решению суда, в здании телеканала проводили обыск полицейские подразделения, а вокруг были приняты меры безопасности. В заявлении Генеральной прокуратуры указано, что обыски и аресты провели на основании обвинений в оказании террористической организацией FETÖ финансовой поддержки владельцу Sözcü TV Бураку Акбаю.

Как сообщается, во время задержания полицией председателя правления телеканала Фунди Тунчер Сидали Фонд страхования сберегательных вкладов Турции назначил временного руководителя телеканала. Всего по делу задержали четырех человек – руководителей медиаорганизации.

На ситуацию с оппозиционными СМИ отреагировал лидер "Новой партии", бывший руководитель главной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Озгюр Озель.

"Они уже не терпят даже малейшей критики, даже того, чтобы прозвучала хоть одна правда. Они загнаны в угол, увязли в болоте. Поэтому они пытаются подавить всё и всех, кто не из их круга. Позор тем, кто ради одного кресла довел страну до такого состояния!", – написал он в соцсетях, заверив, что оппозиция найдёт выход из этой ситуации.

В прошлом месяце турецкие власти назначили правительственного доверенного представителя для управления оппозиционным телеканалом Halk TV, одним из самых популярных новостных каналов Турции.

Благодаря вторничному решению Sözcü TV стал шестым крупным турецким новостным каналом, к которому пристав доверенное лицо, после аналогичных мер, принятых в отношении Halk TV, Flash TV, Eko Turk, Haber Turk и Tele1.

Отметим, что в конце октября турецкая полиция задержала пятерых заместителей мэра и двух членов городского совета в рамках расследования коррупции, направленного против муниципалитета района Бакиркёй в Стамбуле, которым руководит оппозиционная Республиканская народная партия (CHP).

Операция в Бакиркёй является одной из серии расследований коррупции, направленных против муниципалитетов, в которых в марте 2024 года победила Республиканская народная партия.

Со времени выборов 2024 года муниципалитеты, возглавляемые оппозицией, сталкиваются с расследованиями, которые привели к заключению под стражу и отстранению избранных мэров, а некоторые местные администрации перешли под контроль назначенных правительством доверенных лиц.

Напомним, с марта 2025 года мэр Стамбула Экрем Имамоглу находится в тюрьме, по предъявленным обвинениям ему грозит тюремное заключение сроком до 2352 лет. Имамоглу обвиняют в коррупции и шпионаже.

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы.