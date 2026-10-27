В Турции по подозрению в коррупции задержали чиновников одного из районов Стамбула

Турецкая полиция во вторник задержала пятерых заместителей мэра и двух членов городского совета в рамках расследования коррупции, направленного против муниципалитета района Бакыркёй в Стамбуле, которым руководит оппозиционная Республиканская народная партия (CHP).

Об этом сообщает Turkish Minute, передает "Европейская правда".

Главная прокуратура района Бакыркёй выдала ордера на задержание 68 подозреваемых в связи с обвинениями в нарушениях при проведении муниципальных тендеров, повлекших финансовые убытки для государства, а также в незаконных требованиях об уплате денег от предпринимателей, подававших заявки на получение лицензий на ведение деятельности.

Среди задержанных – заместители мэра Бакыркёя Нуркан Алан, Али Риза Акюз, Джемалеттин Оздемир, Арда Карадаг и Абдулхамит Пехливан, а также двое членов городского совета.

Прокуратура сообщила, что издала приказ о задержании и допросе 68 подозреваемых, среди которых заместители мэра, члены городского совета, муниципальные служащие и представители компаний, участвовавших в муниципальных тендерах. Приказом также было санкционировано проведение обысков и конфискаций в рамках расследования.

Операция состоялась в тот день, когда мэр Бакыркёй Айшегюль Овалиоглу и члены городского совета должны были покинуть Республиканскую народную партию (CHP) и присоединиться к Новой партии – оппозиционной партии, отколовшейся от CHP, основанной в июле бывшим лидером политической силы Озгюром Озелем.

Озель и 90 других депутатов подали в отставку из CHP, чтобы 24 июля основать Новую партию, после того как суд в Анкаре в мае отменил результаты выборов руководства партии 2023 года, отстранил Озеля от должности председателя партии и восстановил в должности его предшественника, Кемаля Кылычдароглу. Впоследствии Новая партия стала крупнейшей оппозиционной фракцией в парламенте, заменив CHP в качестве главной парламентской оппозиции.

Операция в районе Бакыркёй – последняя в серии расследований коррупции, направленных против муниципалитетов, в которых в марте 2024 года победила Республиканская народная партия.

Со времени выборов 2024 года муниципалитеты, возглавляемые оппозицией, сталкиваются с расследованиями, которые привели к заключению под стражу и отстранению избранных мэров, а некоторые местные администрации перешли под контроль назначенных правительством доверенных лиц.

1 октября турецкая полиция провела аресты 59 подозреваемых в рамках коррупционного дела, связанного с государственными тендерами; среди задержанных – мэр города Мерсин от оппозиционной Республиканской народной партии Вахап Сечер.

Напомним, с марта 2025 года мэр Стамбула Экрем Имамоглу находится в тюрьме, по предъявленным обвинениям ему грозит лишение свободы на срок до 2352 лет. Имамоглу обвиняют в коррупции и шпионаже.

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы.