Командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас рассказал, что прошлой весной военные едва не открыли огонь из наземных средств по сверхлегкому самолету, перепутав его с дроном.

Об этом генерал рассказал в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

В этом контексте Вайкшнорас не исключил, что военные радары и в дальнейшем могут перепутать дрон, например, со стаей птиц.

"Знаете, это физика, и, вероятно, мы еще не раз будем ошибаться. Поэтому необходимо иметь в виду, что нам нужны средства визуальной идентификации – с помощью камер или истребителей, поднятых в воздух, что на сегодняшний день является самым гибким и простым способом быстро переместиться из одной точки Литвы в другую, идентифицировать объект и решить, является ли это стаей птиц или управляемым человеком аппаратом", – отметил он.

В частности, по его словам, прошлой весной произошло несколько инцидентов, о которых не говорили публично.

"Мы уже были, так сказать, в шаге от запуска, но оказалось, что это был сверхлегкий самолёт, который каким-то образом оказался в воздушном пространстве. За это время мы совместно с (предприятием. – Ред.) Oro navigacija усовершенствовали процедуры быстрого закрытия воздушного пространства в определенных зонах, чтобы избежать подобных инцидентов и катастрофических последствий", – отметил командующий.

Он также добавил, что в мирное время правила применения силы требуют визуальной идентификации перед уничтожением цели, чтобы убедиться, что это "не человек, заблудившийся на воздушном шаре, сверхлегком самолете или параплане".

"Иначе вместо благого дела мы можем получить катастрофу", – отметил Вайкшнорас.

Кроме того, Вайкшнорас подчеркнул, что на данный момент самым эффективным способом сбить беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны, является ракета истребителя.

"Это самый простой и быстрый (способ. – Ред.)… На сегодняшний день мы не могли и вряд ли сможем в ближайшее время накрыть всю территорию Литвы "железным куполом", это должны понимать и наши граждане, поскольку на это нужны миллиарды", – сказал он.

Напомним, в сентябре часть жителей юго-восточной Литвы была оповещена о возможной воздушной тревоге, но впоследствии выяснилось, что радары зафиксировали стаю птиц.

Также стоит отметить, что в Эстонии, Латвии и Литве в ночь на 11 ноября на фоне атаки Украины на российский порт Усть-Луга местные жители получили предупреждение об угрозе вторжения дронов в воздушное пространство.