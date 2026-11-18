Норвежская полицейская служба безопасности (PST) предупредила о росте риска нападений со стороны экстремистских групп, хотя и продолжает оценивать уровень угроз как умеренный.

Об этом говорится в отчете службы, передает "Европейская правда".

По оценке PST, имеются веские основания полагать, что в течение следующего года со стороны некоторых экстремистских группировок на территории Норвегии будут предприняты попытки террористических атак.

Отдельно служба отмечает активность экстремистских исламистов, которые все чаще образуют группы и сети как в физическом, так и в цифровом пространстве. Террористические организации ИГИЛ и "Аль-Каида" по-прежнему пытаются вдохновлять своих сторонников на совершение терактов там, где они находятся, говорится в отчете.

"Поэтому мы считаем, что существует вероятность и веские основания полагать, что экстремистские исламисты будут пытаться совершить террористические атаки в Норвегии в течение следующего года", – отметил директор департамента по противодействию терроризму в PST Ане Маннсокер Роальд.

В связи с рядом негативных тенденций служба оценивает террористическую угрозу со стороны правых экстремистов как несколько более серьезную по сравнению с прошлым годом. PST считает вероятным, что могут быть предприняты попытки совершения террористических атак.

Отмечается, что развитие экстремистских насильственных интернет-сообществ вынудило службу ввести новую форму экстремизма под названием "нигилистический экстремизм". Некоторые представители этих группировок выражают желание вызвать хаос и массовые жертвы.

"Мы считаем вероятным, что нигилистические экстремисты попытаются совершить террористические атаки в Норвегии в течение следующего года. В этих сетях основное внимание уделяется чрезвычайно жестокому насилию, массовым жертвам и разрушению общества. Мы наблюдаем радикализацию несовершеннолетних и формирование альянсов между группами в этих сетях", – отметил Роальд.

В то же время полицейская служба безопасности сохранила оценку общей угрозы нападения на уровне ⁠третьем из пяти, что означает умеренный уровень.

Напомним, в ночь на 8 марта возле здания посольства США в Осло произошел взрыв, который привел к "незначительным ранениям" и материальному ущербу.

Норвежская полиция тогда предположила, что взрыв возле здания посольства США в Осло мог быть преднамеренным нападением, связанным с кризисом на Ближнем Востоке.

Напомним, на прошлой неделе немецкий Бундестаг проголосовал за комплексную реформу разведывательных служб, которая расширяет их полномочия – ведомства получат право на активную борьбу со злоумышленниками.