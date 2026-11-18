Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отверг требования России об изменении европейского порядка безопасности, предупредив, что Москва не может оказывать никакого влияния на военную деятельность НАТО на территории блока.

Об этом он заявил в интервью Euronews, передает "Европейская правда".

Норвежский министр настаивает на том, что действующая европейская архитектура безопасности не требует пересмотра, а суверенные страны должны иметь право самостоятельно выбирать свои союзы.

"Нам не нравится такая риторика в отношении архитектуры. Мы считаем, что у нас есть европейская архитектура безопасности. С ней не было ничего плохого, пока Россия её не нарушила", – отметил дипломат.

Эйде предположил, что переговоры европейцев с Россией после достижения перемирия в Украине могут касаться контроля над вооружениями, механизмов верификации и мер по укреплению доверия, опираясь на прецеденты, установленные во время холодной войны. В то же время он исключил возможность обсуждения развертывания войск НАТО с Москвой.

Министр также предостерег от заключения какого-либо соглашения между ведущими державами о разделе мира на сферы влияния, упомянув о наследии Ялтинской конференции 1945 года.

"Последнее, чего мы хотим, – это соглашение между крупными лидерами о разделе мира между ними. Такие сферы интересов должны остаться в прошлом", – подчеркнул министр.

СМИ сообщают, что Россия на переговорах возобновила требования о сокращении присутствия войск НАТО на восточном фланге и якобы требует выхода Финляндии из Альянса.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ультиматум России относительно "европейской архитектуры безопасности" повторяет требования Кремля, которые предшествовали вторжению РФ в Грузию и полномасштабному вторжению в Украину.

Председатель разведывательного комитета Сената США, республиканец Том Коттон, заявил, что дальнейшие переговоры с Россией о прекращении войны не имеют смысла, поскольку требования Кремля об отводе войск из стран НАТО свидетельствуют об отсутствии у Путина намерения договариваться о мире.