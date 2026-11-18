Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что страны-члены ЕС должны передать Украине перехватчики для систем Patriot из своих запасов, а взамен получить ракеты, которые Киев уже заказал, но получит в будущем.

Заявление еврокомиссара приводит Rapporteur, сообщает "Европейская правда".

Нехватка средств перехвата баллистических ракет является "серьёзной проблемой" для Украины, отметил Кубилюс.

"Россия наращивает производство баллистических ракет", – сказал он.

По оценкам еврокомиссара, в этом году Москва запустит против Украины около 2 000 баллистических ракет по сравнению с примерно 1 000 в прошлом году.

В то же время производство в США составляет около 700 ракет в год, добавил он.

"Наша задача сейчас заключается в том, чтобы действительно обратить внимание на этот вопрос и попытаться поговорить с государствами-членами, чтобы убедить их осуществить такой обмен", – сказал Кубилюс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о дефиците ракет PAC-2 и PAC-3 и подчеркнул, что Украина не является приоритетом номер один в плане их поставок.

17 ноября стало известно, что Германия совместно с Норвегией профинансирует новый пакет военной помощи Украине в рамках программы PURL по закупке американского вооружения, ориентированный на ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, на который Берлин выделит 300 млн долларов.