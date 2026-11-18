Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что иранское правительство и субъекты, поддерживающие Тегеран, нацелились на критически важную инфраструктуру Соединённых Штатов Америки.

Об этом он отметил в письменных показаниях накануне ежегодных слушаний в Конгрессе по вопросам глобальных угроз, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в своих показаниях министр не касался конкретно недавних массовых сбоев в работе электронной почты и общенациональной приостановки полетов в США.

"Киберпреступники, связанные с иранским правительством, и проиранские киберпреступники нацеливаются на сети критической инфраструктуры США с начала конфликта с Ираном в начале этого года", – рассказал Маллин.

Он подчеркнул, что с февраля иранская активность "все чаще направлена против секторов транспорта, здравоохранения, водоснабжения, энергетики и финансовых услуг".

Хотя Маллин отметил, что иранские атаки "исторически носили локальный характер и наносили минимальный ущерб плохо защищенным" промышленным объектам, он также предупредил, что "уязвимые системы и слабая кибергигиена в инфраструктуре жизнеобеспечения могут привести к разрушительным последствиям".

СМИ писали, что президент США Дональд Трамп в последние дни заявил высокопоставленным чиновникам своей администрации, что может воздержаться от ударов по Ирану, если со стороны Тегерана или поддерживаемых Ираном йеменских хуситов не будет новых провокаций.

Также недавний опрос показывает, что более 70% американцев хотят, чтобы новый Конгресс принял меры по прекращению войны с Ираном.