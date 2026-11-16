Трамп заявляет, что не слышал об ограничениях Starlink для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не слышал об ограничениях работы Starlink в Украине.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в понедельник, 16 ноября, сообщает "Европейская правда".

У Трампа спросили, почему Украина вновь сталкивается с ограничениями в работе Starlink. Американский президент утверждает, что не слышал об этом.

"Не знаю, действительно ли это так. Я об этом не слышал", – сказал Трамп.

Недавно украинский президент заявил, что компания SpaceX в разговоре с Министерством обороны Украины сообщила, что не вводила ограничений в работе Starshield и что проблема носит технический характер.

12 ноября Зеленский сообщил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные перебои в работе Starshield.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что обеспокоена сбоями Starshield в Украине и пообещала обсудить это с США.

105 членов двухпартийной группы поддержки Украины в Палате представителей США требуют от администрации Дональда Трампа и компании SpaceX восстановить Украине полный доступ к системе Starshield на фоне сообщений о новых ограничениях.