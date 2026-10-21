Рейтинг Ле Пен растет на фоне протестов во Франции
Рейтинг ультраправой кандидатки на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен вырос на фоне социальных протестов 17 октября, охвативших всю страну.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop-Fiducial, проведенного с 17 по 19 октября, сообщает "Европейская правда".
Согласно различным сценариям опроса, Марин Ле Пен набирает от 34% до 38% голосов в первом туре и опережает кандидата, занимающего второе место, на 18–22 пункта.
Однако за второе место, согласно опросу, пока идет борьба. Ультралевый кандидат Жан-Люк Меланшон занимает второе место по всем проверенным сценариям, набирая от 15% до 20% голосов, но разрывы между кандидатами, идущими за ним, остаются очень незначительными.
Рафаэль Глюксманн укрепил бы свою позицию лидирующего кандидата от левых за пределами движения "Непокоренная Франция": в зависимости от сценариев он набрал бы от 12% до 16% голосов и в нескольких из них шёл бы наравне с Эдуаром Филиппом или даже опережал бы его.
Если политик из партии президента Эммануэля Макрона Габриэль Атталь будет представлять центристский блок, он даже сравняется с Жаном-Люком Меланшоном (16%).
В центристском блоке экс-премьер Эдуар Филипп продолжает терять позиции, что уже наблюдалось в середине октября. Если он станет единственным кандидатом от этого блока, его рейтинг снизится с 18% в середине октября до 15%. Как единственный кандидат от центристского блока, Габриэль Атталь, в свою очередь, наберет 13% – этот показатель остается стабильным по сравнению с серединой октября.
Среди правых кандидатов представитель "Республиканцев" Брюно Ретайо наберет от 5% до 7,5% в зависимости от конфигурации. А Давид Лиснар, недавно вышедший из партии "Республиканцы", наберет 7%, если он будет единственным кандидатом от правых. Наконец, беспартийная Наташа Полони, фамилия которой впервые появилась в опросе, наберет 1% голосов.
Во втором туре Марин Ле Пен победила бы во всех протестируемых дуэлях и даже увеличила бы отрыв от своих конкурентов. Эдуар Филипп остался бы её сильнейшим соперником (44% против 56%). Далее следуют Рафаэль Глюксманн (43%), Габриэль Атталь (42%) и экс-президент Франсуа Олланд (41%). Жан-Люк Меланшон значительно отстает (32% против 68%).
Напомним, ранее Ле Пен заявляла, что готова приехать в Украину для дебатов с Зеленским о финансовой помощи. До этого она сказала, что Франция больше не может оказывать Украине такую же помощь, как сейчас, из-за ухудшения своего финансового положения.
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