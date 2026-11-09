Кос предлагает выделить Молдове ещё 30 млн евро на помощь в оплате энергоносителей
Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что предложила выделить Молдове дополнительные 30 млн евро для "облегчения бремени высоких расходов на энергоносители".
Об этом она заявила во время выступления в парламенте в Кишиневе, пишет Newsmaker, передает "Европейская правда".
По словам Кос, эти средства будут направлены "на облегчение бремени высоких расходов на энергоносители для молдаван, которые больше всего нуждаются в этой поддержке".
"Я знаю, что для молдаван наступили очень сложные времена: речь идет о чрезвычайно высоких ценах на энергоносители, безопасность находится под угрозой, а экономический рост пока остается слишком низким. Но я хочу, чтобы вы знали: вы можете рассчитывать на солидарность Европы", – подчеркнула еврокомиссар.
Кроме того, Кос отметила, что продолжаются усилия по развитию экономики Молдовы.
"Это также очень важно: благодаря улучшению инфраструктуры и расширению доступа предприятий и бизнес-сообщества к европейскому рынку. (…) Принцип очень прост: когда Молдова проводит реформы, Европейский Союз предоставляет инвестиции. Это, конечно, должно помочь молдаванам строить новые дороги, модернизировать школы и получить доступ к питьевой воде", – сказала она.
Также еврокомиссар добавила, что в следующем году ЕС подготовит новый пакет финансовой помощи, который начнет действовать в 2028 году и продолжит поддержку, предоставляемую в рамках Плана роста – программы на сумму 1,9 млрд евро, действующей до конца 2027 года.
Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что средства, о которых сообщила Кос, "будут направлены именно тем, кто нуждается в помощи для преодоления этого вызова".
В этот день Кос заявила, что Молдова может достичь уровня Черногории в переговорах о вступлении в Европейский Союз уже в 2027 году, если сохранит нынешние темпы реформ.
Также сообщалось, что фракция Партии социалистов Молдовы отказалась участвовать в заседании парламента 9 ноября, на котором было запланировано выступление Кос.