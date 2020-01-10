Іран закликав Канаду передати інформацію щодо катастрофи літака МАУ

Іран закликав Канаду поділитися своєю інформацією щодо обставин катастрофи українського літака в Тегерані після того, як прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що є дані, які свідчать про те, що він був збитий іранською ракетою.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Ми закликаємо прем'єр-міністра Канади та будь-які інші уряди, які мають інформацію про катастрофу, передати її слідчому комітету в Ірані", - заявив представник МЗС Ірану Аббас Мусаві.

Напередодні Іран офіційно запросив США, Україну та Канаду до участі в розслідуванні катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Як відомо, у четвер ввечері почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою.

Згодом прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак збили ракетою земля-повітря, а ще пізніше в США опублікували відео, як ракета влучила в авіалайнер МАУ.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat підтвердила, що відео влучання ракети в Boeing було зняте в районі населеного пункту Паранд біля аеропорту Тегерана – ракету ж могли запустити з секретної бази Ірану IRSG.