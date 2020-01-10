Иран призвал Канаду передать информацию о катастрофе самолета МАУ

Иран призвал Канаду поделиться своей информацией об обстоятельствах катастрофы украинского самолета в Тегеране после того, как премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что есть данные, которые свидетельствуют о том, что он был сбит иранской ракетой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы призываем премьер-министра Канады и любые другие правительства, которые располагают информацией о катастрофе, передать ее следователю комитета в Иране", - заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Накануне Иран официально пригласил США, Украину и Канаду для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Как известно, в четверг вечером начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Позже премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет сбили ракетой земля-воздух, возможно, по ошибке.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, который позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.

Иран назвал ложью обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь". Тегеран также пригласил США и Канаду для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".