Спецоперація України в Кабулі, та наслідки перенесення візиту Зеленського до США: головні новини 30 серпня

В офісі президента України пояснили чергове перенесення зустрічі з Байденом, в Польщі чекають провокацій від військових маневрів РФ і Білорусі, а терористи "Ісламської держави" атакували аеропорт Кабула.

Про ці та інші новини 30 жовтня читайте у дайджесті "Європейської правди".

Зсув зустрічі з Байденом та кандидатура посла США

У понеділок офіс президента України назвав причину перенесення зустрічі президента США Джозефа Байдена і президента України Володимира Зеленського. Зокрема, зустріч перенесено на 1 вересня на прохання американської сторони у зв'язку з закінченням терміну ультиматуму руху "Талібан" в Афганістані щодо евакуації іноземців з аеропорту Кабула.

Володимир Зеленський, втім буде у Вашингтоні вже 31 серпня.

Тим часом, адміністрація США вже підібрала кандидатуру на посаду посла в Україні. У Сполучених Штатів немає посла в Україні вже понад два роки. Протягом 1,5 року в Києві працює лише тимчасова повірена Крістіна Квін. Наразі кандидатуру перевіряють, потім передадуть до Сенату США, який має провести слухання.

Майбутнє України в НАТО

Україна вже має інструменти для зближення з НАТО. Про це в цікавому інтерв’ю "Європейській правді" розповів Александер Вінніков, який у останній день літа йде з посади глави представництва НАТО в Україні.

А ще він відповів на запитання про те, чи можливе членство України в НАТО під час війни

А ми дуже радимо вами подивитися відеоінтерв’ю дипломата на каналі ЄвроПравди.

Спецоперація українських спецслужб у Кабулі

Українські військові провели сміливу операцію з евакуації перекладачів з Кабула після невдалих спроб Канади і США.

Операція з порятунку перекладачів була проведена через кілька годин після теракту біля воріт Міжнародного аеропорту Хаміда Карзая. Українські військові пішки вийшли до міста, щоб супроводжувати два мікроавтобуси з перекладачами, які прямували до Канади, та їхніми родинами, всього 19 осіб - на аеродром.

Канадське видання The Globe and Mail зазначає, що українська операція була успішною там, де інші провалилися, а евакуйовані були приголомшені таким ризиком.

У Кабулі все ще гаряче. У понеділок аеропорт Кабула атакували п’ятьма ракетами. За даними представника США, їх перехопила система протиракетної оборони. Але місцеве інформагентство Pajhwok повідомляло, що ракети влучили у кілька місць в самому Кабулі.

Відповідальність за ракетний обстріл взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Події в Афганістані призвели до падіння рейтингів президента США нижче 50%. Чому так сталося та чому ця криза впливає на відносини Вашингтона зі своїми державами-союзниками читайте в аналітиці Володимира Дубовика Випробовування Афганістаном: як нинішня криза вплине на США та Джо Байдена.

Протести у ЄС через обмеження і вакцинацію

Європейський союз ухвалив рішення про виключення 6 держав зі списку тих, громадяни яких можуть подорожувати до країн ЄС без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом.

14 липня у ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд. Поки що ми в ньому лишаємося.

З того часу переважна більшість країн ЄС скасували суворі заборони на в’їзд для українських туристів. Водночас деякі країни залишили обмеження у вигляді вимоги вакцинації чи негативних тестів на коронавірус.

В Євросоюзі продовжуються протести, викликані заходами з боротьби проти COVID-19. В Берліні у неділю кілька тисяч людей вийшли на демонстрації проти коронавірусних обмежень та обмежень для невакцинованих жителів Німеччини попри заборону влади. Акція протесту проти обов’язкової вакцинації пройшла в центрі столиці Греції. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

Інші новини: вибори в Естонії, можливі провокації РФ

Члени комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пригрозили вийти з процесу через вплив на конкурс. Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника САП залежатиме подальша підтримка України.

Естонія відмовилась видати візу російському дипломату.

Ви точно пам’ятаєте скандальне інтерв’ю президентки Естонії Керсті Кальюлайд для ЄвроПравди. Сьогоднішні новини - про те, хто її замінить. Цими днями парламент країни обиратиме президента: вперше у списку лише 1 кандидат.

Польське міністерство оборони обіцяє пильно стежити за російсько-білоруськими військовими маневрами "Запад-21", які відбудуться між 10 і 16 вересня на полігонах у Білорусі та Росії, і попереджає про провокації.

Це лише частина цікавих новин 28-29 серпня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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