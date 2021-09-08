США призначає відповідальну по Україні, ЄС продовжує санкції: головне за 8 вересня

Президент Зеленський знов планує їхати в Сполучені Штати; у Греції противники вакцинації відмовляються від переливання крові від щеплених людей; в італійському підручнику Україну віднесли до "російського регіону"; дружина президента США вперше в історії залишила Білий дім заради постійної роботи.

Про ці та інші новини 8 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди".

Рада не підтримала звернення до Конгресу США

Верховна Рада не підтримала звернення до Конгресу США про надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

На позачерговому пленарному засіданні за відповідну постанову проголосували 24 народних депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів. Застерігали від голосування за постанову посол України у США Оксана Маркарова, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, Україна буде основним союзником Сполучених Штатів Америки в НАТО, а не поза ним. Він зазначає, що Україна вже підписала угоду з США у сфері безпеки та оборони, яка за низкою параметрів є амбітнішою за статус основного союзника поза НАТО.

Тим часом, у США призначили відповідальну за формування політики щодо України. Кар’єрна дипломатка Робін Данніган була гучним критиком планів Росії побудувати газопровід "Північний потік-2", що позбавить Україну близько $2 мільярдів на рік.

А президент України Володимир Зеленський наприкінці вересня планує здійснити поїздку до Нью-Йорка для участі у засіданні 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй відбудуться 21-27 вересня.

COVID-19: підробка сертифікатів та посилення обмежень

Австрія посилила обмеження для невакцинованих від коронавірусу. Уряд оголосив, що обмеження почнуть діяти з 15 вересня.

У Швейцарії ковід-сертифікат зробили обов'язковим для відвідування ресторанів.

В уряді Чехії виключають локдаун під час нової хвилі епідемії.

Продовжують надходити новини щодо підробки довідок та сертифікатів. Так, у Греції 10 центрів вакцинації запідозрили у видачі фальшивих ковід-сертифікатів, а у Туреччині затримали 6 підозрюваних у підробці довідок про вакцинацію.

Не обходиться і без дивини. У Греції противники вакцинації відмовляються від переливання крові від щеплених людей.

Інші новини: італійські підручники з Україною "російського регіону"

Посли Євросоюзу продовжили санкції проти РФ за анексію Криму та агресію на Донбасі.

"Європейська правда" взяла цікаве інтерв’ю в посла Латвії в Україні Юріса Пойканса щодо вступу України в ЄС та інвестування в країну.

Посольство в Італії вимагає виправити підручник, де Україну віднесли до "російського регіону".

У Чехії другий вирок за два дні: 20 років тюрми за участь у бойових діях на боці "ДНР".

Генсек НАТО попередив "Талібан", що країну не дозволять перетворити на базу для терористів.

У Парижі за посилених заходів безпеки стартує суд над причетними до терактів 2015 року.

Вперше в історії США дружина президента залишила Білий дім заради постійної роботи.

Це лише частина цікавих новин 8 вересня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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