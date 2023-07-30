"Вагнерівці" йдуть до кордону, переговори про гарантії безпеки, "зашквар" Папи: все за вихідні

Не лише українці, а й європейські політики слідкували за скандалом з дискваліфікацією Ольги Харлан. Про це і не лише про це ви прочитаєте у нашому дайджесті. Також у ньому – про підозрілі маневри бойовиків "Вагнера" у Білорусі, нові та часом дещо дивні заяви Папи Римського Франциска.

А ще цими вихідними було чимало новин що змусять вас посміхнутися. Можливо, такою новиною буде повідомлення про слона, що гуляв італійським містом.

Отже, до новин!

ОЛЬГА ХАРЛАН

Загалом, "Європейська правда" не пише про новини і події спорту, але часом життя підкидує виняток. Так, як сталося після сміливого рішення шпажисти Ольги Харлан не потискати руку російській спортсменці.

Німецький депутат прокоментував випадок з Харлан і наполягає, що його не можна приймати ізольовано: ця історія показала проблемну позицію МОК. Адже ті пустили росіян на турнір "під нейтральним прапором"!

"ВАГНЕР"

Досі лишається напруженою ситуація з "вагнерівцями", яких за згодою Москви перемістили до Білорусі.

Польща наразі хоч і не б’є в набат, але всерйоз знепокоєна. Прем’єр Польщі офіційно заявив про переміщення 100 "вагнерівців" до Сувальського коридору, тобто до кордону Польщі та Литви у районі віртуального "перешийку", що відокремлює територію Калінінградської області і Білорусі.

Розвідка Британії, утім, має дані про те, що панікувати не варто – за її даними, "вагнерівці" в Білорусі опинилися без важкої техніки. Розповідаємо, яка причина.

ЗЕРНОВА УГОДА

Не так давно турецький лідер Ердоган із певністю заявляв про те, що скоро відбудеться його зустріч з Путіним, і там він планує вирішити всі питання з відновленням дії "зернового коридору". Але виявилося не так просто. Цими вихідними Путін каже, що ще вирішить, чи буде зустріч з Ердоганом.

А до прохань на адресу Путіна долучився Папа римський Франциск.

Правда, заяви звучали дещо дратівливо. Папа Римський сказав про "братів із влади РФ", яких він просить відновити "зернову угоду". Зеленський вже відреагував на заклик Папи.

Росія тим часом обіцянки Путіна дати Африці своє зерно – не спрацювали. Про це чітко заявив глава МЗС Італії.

ДО ІНШИХ НОВИХ

Цим вихідними було особливо багато відокремлених, але важливих новин. Зокрема повідомлення про те, що Україна наступного тижня почне переговори зі США щодо безпекових гарантій.

До речі, нагадаємо, що днями на ЄвроПравді вийшла стаття про те, чому Україна не отримає тих "гарантій безпеки", на які багато хто чекає. Почитайте, не пошкодуєте.

Продовжується епопея з обуренням грузин проти відкриття маршрутів з Росії. Між тим, з’ясувалося, що Власник лайнера, що збурив грузинів, – підсанкційний в Україні бізнесмен РФ

У неділю в Анталії у ДТП загинула гід-українка. А тим часом влада країни посадила понад 350 осіб за неякісне будівництво в зоні смертельних землетрусів.

Британський таблоїд Sunday Express: пише, що Британія тренує спецпризначенців для повернення Криму. Детальніше читайте на сайті

І на кінець дайджесту перенесемося віртуально до Італії, де слон розгулював вулицями містечка.

Про це та інше читайте на сайті Європейської правди!