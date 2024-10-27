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Глава МЗС Литви відреагував на заяви про порушення на виборах в Грузії

Новини — Неділя, 27 жовтня 2024, 15:18 — Христина Бондарєва

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс на тлі повідомлень спостерігачів про порушення на парламентських виборах у Грузії заявив, що буде дуже уважно стежити за розвитком ситуації в країні. 

Про це Ландсбергіс написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Вибори, заявив литовський міністр, повинні базуватися на свободі та справедливості. 

"Я дуже серйозно ставлюся до заяв про порушення на будь-яких виборах і буду уважно стежити за розвитком ситуації в Грузії", – підкреслив Ландсбергіс.

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Міжнародна місія зі спостереження за парламентськими виборами в Грузії заявила, що вибори були затьмарені глибокою поляризацією, а також вкрай суперечливою передвиборчою риторикою і численними повідомленнями про тиск на виборців.

Міжнародна місія ENEMO заявила про значні порушення на виборах у Грузії.

Нагадаємо, згідно з останніми попередніми результатами ЦВК, "Грузинська мрія – Демократична Грузія" отримала на парламентських виборах в країні 54,273%. 

Опозиційні партії, які подолали прохідний бар'єр, не визнали попередні підсумки виборів, заявили про фальсифікацію та про порушення.

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Литва Грузія
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