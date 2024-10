Глава МЗС Литви відреагував на заяви про порушення на виборах в Грузії

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс на тлі повідомлень спостерігачів про порушення на парламентських виборах у Грузії заявив, що буде дуже уважно стежити за розвитком ситуації в країні.

Про це Ландсбергіс написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Вибори, заявив литовський міністр, повинні базуватися на свободі та справедливості.

"Я дуже серйозно ставлюся до заяв про порушення на будь-яких виборах і буду уважно стежити за розвитком ситуації в Грузії", – підкреслив Ландсбергіс.

Реклама:

Elections must be based on freedom and fairness. I take allegations of irregularities in any election very seriously and will be paying close attention to the developing situation in Georgia.