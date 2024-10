Глава МИД Литвы отреагировал на заявления о нарушениях на выборах в Грузии

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на фоне сообщений наблюдателей о нарушениях на парламентских выборах в Грузии заявил, что будет очень внимательно следить за развитием ситуации в стране.

Об этом Ландсбергис написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Выборы, заявил литовский министр, должны базироваться на свободе и справедливости.

"Я очень серьезно отношусь к заявлениям о нарушениях на любых выборах и буду внимательно следить за развитием ситуации в Грузии", – подчеркнул Ландсбергис.

Elections must be based on freedom and fairness. I take allegations of irregularities in any election very seriously and will be paying close attention to the developing situation in Georgia.