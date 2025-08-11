Трамп проти конституції України, ЄС тисне на США, медузи зупинили АЕС: новини дня

Вся увага – до зустрічі 15 серпня між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним. Зокрема, вже відомо, що Володимир Зеленський не братиме в ній участь.

А європейські союзники України ще мають час для того, щоб вплинути на позицію Трампа.

Деталі саміту Трамп-Путін

Все більше подробиць зустрічі президента США Дональда Трампа із кремлівським диктатором Владіміром Путіним, яка має пройти 15 серпня на Алясці.

Зокрема, Дональд Трамп заявив, що українського президента Володимира Зеленського не буде на цих переговорах.

За словами Трампа, він очікує що його зустріч з господарем Кремля буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів. Але при цьому президент США двічі обмовився, заявивши, що "збирається до Росії" на перемовини з Путіним.

Також Трамп висловив невдоволення аргументами Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідно буде вносити зміни до української конституції.

Натомість впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Росія та Україна повинні будуть обмінятися певними територіями для припинення війни – однак Україна при цьому повинна отримати гарантії безпеки.

Союзники тиснуть на Трампа

Плани Трампа активно критикують у ЄС. Наприклад, Іспанія наголосила про те, що "ніхто не повинен приймати рішення щодо території України без участі українського уряду".

Так само у Сполученому Королівстві підкреслили, що умови припинення війни між Росією та Україною не можуть бути нав’язані Україні проти її волі.

А прем'єр-міністр Польщі стверджує, що ризик глобального збройного конфлікту у 2027 році.

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца 13 серпня пройдуть віртуальні переговори європейських лідерів і Трампа. "Ми обміняємось думками з президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом, а також з главами держав і урядів Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, з президенткою Європейської комісії, президентом Ради ЄС і генеральним секретарем НАТО", – зазначив Мерц.

А у ЗМІ з’явилися подробиці цих консультацій. На них західні лідери мають обговорити варіанти тиску на Росію, питання окупованих територій України та безпекових гарантій для України. При цьому європейці спочатку опрацюють спільну позицію, а вже потім – будуть говорити із Трампом.

В цілому в уряді Німеччини стверджують, що європейські союзники консультуватимуться у закритому режимі до 15 серпня.

Також 11 серпня пройшла зустріч міністрів закордонних справ ЄС. По її результатах лідерка дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що у Євросоюзі вже працюють над новими санкціями проти Росії та додатковою підтримкою українського війська, хоча й підтримують мирні перемовини під егідою США.

Європейський Союз отримав третій трансфер надзвичайних доходів з заморожених активів Центрбанку РФ у розмірі 1,6 млрд євро, 95% – понад 1,5 млрд – з якого буде направлено на виплату кредитів Україною.

Проросійський олігарх-втікач Ілан Шор пропонує жителям Молдови по 3 тисячі доларів щомісяця за участь в протестах проти влади. Одночасно Міністерство юстиції Молдови подало позов до Апеляційного суду з вимогою про розпуск пов’язаних із Шором політичних партій "Відродження", "Шанс", "Сила Альтернативи і Спасіння Молдови" та "Перемога".

Президент Азербайджану Ільхам Алієв розпорядився виділити кошти еквівалентом 2 млн доларів США для надання гуманітарної допомоги Україні. Ця заява відбувається на тлі загострення відносин Азербайджану та РФ. Також Міністерства закордонних справ Вірменії та Азербайджану опублікували повний текст мирної угоди, яка була підписана 8 серпня за посередництва США.

Детальніше про цю угоду – можна почитати у статті Кінець війни на Кавказі. Як Трамп "помирив" Азербайджан і Вірменію та чому це б'є по Росії

І нарешті – чотири реактори на французькій атомній електростанції Гравлін були зупинені через навалу медуз в системах охолодження.