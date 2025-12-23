Чому тисячі литовців вийшли на протести і що загрожує свободі слова

У Литві плани змінити регулювання суспільного мовника LRT спричинили багатотисячні протести.

Урядова ініціатива підвела Вільнюс під гучну міжнародну критику. Дійшло навіть до заяв, що Литва йде шляхом Угорщини.

Зрештою, цей тиск частково спрацював – коаліція відклала розгляд скандальної ініціативи.

Протести коштували владній коаліції суттєвого падіння рейтингів. Так само скандал вдарив і по рейтингах президента Гітанаса Науседи.

Про те, що відбулося у дружній нам Литві й чому дії влади так обурили громадян, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Уляни Кричковської Литва воює за свободу слова: як суспільство стало на захист суспільного мовника. Далі – стислий її виклад.

Урядова коаліція Литви не вперше дає підстави для масових протестів.

Зокрема, попередній скандал стався лише місяць тому через скандальне призначення міністра культури. А також був вирок за антисемітські висловлювання для Ремігіюса Жемайтайтіса – лідера популістської партії "Зоря Німану", що входить до коаліції, – і заклики позбутися такого токсичного союзника.

Литовський суспільний мовник LRT детально описував усі ці конфлікти, не цензуруючи критику в бік влади.

Тож у коаліції, яка регулярно звинувачувала LRT в упередженості та роботі на опозицію, накопичилося до редакції чимало претензій.

Цю "проблему" мав вирішити законопроєкт, що спрощує процедуру дострокового звільнення керівника LRT. Зміна, яка, на думку критиків, відкриває шлях до політичного контролю над суспільним мовником.

При цьому в коаліції намагалися ухвалити ці зміни за терміновою процедурою, що дозволило би схвалити їх до Різдва.

Запропоновані поправки критикували як литовські, так і міжнародні організації. А головне – проти цих змін виступили громадяни: вранці 9 грудня на площу Незалежності перед Сеймом під гаслом "Руки геть від свободи слова" вийшли до 10 тисяч людей.

Тим часом Європейська комісія звернулася до Литви з проханням надати роз’яснення щодо запропонованих змін до законодавства, зокрема пояснити, як ці ініціативи узгоджуються з положеннями Європейського акта про свободу медіа (EMFA).

Масштабний тиск привів до відкликання скандальної ініціативи. Але одночасно було зареєстровано ще одну, яка зустріла ще потужніший опір.

Увечері 16 грудня у Вільнюсі поновилися протести проти законодавчих змін. Акції планували проводити три вечори поспіль.

А вже 17 грудня на вулиці столиці знову вийшли близько 10 тисяч людей, демонстрації відбулися також у Клайпеді, Каунасі, Шяуляї, Маріямполі, Йонаві та Кедайняї.

Опозиція подала сотні поправок до законопроєкту, значна частина з яких мала відверто абсурдний характер. І одна з цих поправок спрацювала – Сейм несподівано підтримав пропозицію консервативної депутатки Далії Асанавічюте-Гружаускене, яка передбачала, що директора LRT можна достроково звільнити лише в разі висловлення недовіри від кішки Нуодягуліс, що належить опозиційній депутатці Агне Ширинскене.

Наразі доля цієї норми ще не прояснилася, проте кішка Нуодягуліс стала загальнонаціональним мемом.

Зрештою, 19 грудня коаліція вирішила відкласти розгляд запропонованих поправок. За словами спікера Юозаса Олекаса, депутати повернуться до розгляду цього питання вже наступного року.

Попри заклик прем’єр-міністерки Інги Ругінене відмовитися від реформи мовника, у коаліції не відмовилися від своєї ініціативи.

Спроба зміни закону мала стати першим кроком до перетворення суспільного мовника на урядовий голос. Це той шлях, яким пройшла Угорщина – і наслідки цього добре відомі.

Проте громадяни Литви виявилися готовими захищати своє право на об'єктивну інформацію.

Докладніше – в матеріалі Уляни Кричковської Литва воює за свободу слова: як суспільство стало на захист суспільного мовника.