Почему тысячи литовцев вышли на протесты и что угрожает свободе слова

В Литве планы изменить регулирование общественного вещателя LRT вызвали многотысячные протесты.

Правительственная инициатива подвергла Вильнюс громкой международной критике. Дошло даже до заявлений, что Литва идет по пути Венгрии.

В конце концов, это давление частично сработало – коалиция отложила рассмотрение скандальной инициативы.

Протесты стоили правящей коалиции существенного падения рейтингов. Точно так же скандал ударил и по рейтингам президента Гитанаса Науседы.

Протесты стоили правящей коалиции существенного падения рейтингов. Точно так же скандал ударил и по рейтингам президента Гитанаса Науседы.

Правительственная коалиция Литвы не впервые дает повод для массовых протестов.

В частности, предыдущий скандал произошел всего месяц назад из-за скандального назначения министра культуры. А также был приговор за антисемитские высказывания для Ремигиюса Жемайтайтиса – лидера популистской партии "Звезда Ниману", входящей в коалицию, – и призывы избавиться от такого токсичного союзника.

Литовский общественный вещатель LRT подробно описывал все эти конфликты, не цензурируя критику в сторону власти.

Поэтому у коалиции, которая регулярно обвиняла LRT в предвзятости и работе на оппозицию, накопилось к редакции немало претензий.

Эту "проблему" должен был решить законопроект, упрощающий процедуру досрочного увольнения руководителя LRT. Изменение, которое, по мнению критиков, открывает путь к политическому контролю над общественным вещателем.

При этом в коалиции пытались принять эти изменения по срочной процедуре, что позволило бы одобрить их до Рождества.

Предложенные поправки критиковали как литовские, так и международные организации. А главное – против этих изменений выступили граждане: утром 9 декабря на площадь Независимости перед Сеймом под лозунгом "Руки прочь от свободы слова" вышли до 10 тысяч человек.

Между тем Европейская комиссия обратилась к Литве с просьбой предоставить разъяснения по поводу предложенных изменений в законодательство, в частности объяснить, как эти инициативы согласуются с положениями Европейского акта о свободе СМИ (EMFA).

Масштабное давление привело к отзыву скандальной инициативы. Но одновременно была зарегистрирована еще одна, которая встретила еще более мощное сопротивление.

Вечером 16 декабря в Вильнюсе возобновились протесты против законодательных изменений. Акции планировали проводить три вечера подряд.

А уже 17 декабря на улицы столицы снова вышли около 10 тысяч человек, демонстрации прошли также в Клайпеде, Каунасе, Шяуляе, Мариямполе, Йонаве и Кедайняе.

Оппозиция подала сотни поправок к законопроекту, значительная часть из которых носила откровенно абсурдный характер. И одна из этих поправок сработала – Сейм неожиданно поддержал предложение консервативной депутатки Далии Асанавичюте-Гружаускене, которое предусматривало, что директора LRT можно досрочно уволить только в случае выражения недоверия от кошки Нуодягулис, принадлежащей оппозиционной депутатке Агне Ширинскене.

Пока судьба этой нормы еще не прояснилась, однако кошка Нуодягулис стала общенациональным мемом.

В конце концов, 19 декабря коалиция решила отложить рассмотрение предложенных поправок. По словам спикера Юозаса Олекаса, депутаты вернутся к рассмотрению этого вопроса уже в следующем году.

Несмотря на призыв премьер-министра Инги Ругинене отказаться от реформы вещателя, в коалиции не отказались от своей инициативы.

Попытка изменения закона должна была стать первым шагом к превращению общественного вещателя в правительственный голос. Это тот путь, по которому прошла Венгрия – и последствия этого хорошо известны.

Однако граждане Литвы оказались готовы защищать свое право на объективную информацию.

