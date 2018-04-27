Половина победы: почему продолжаются протесты в Армении

Массовые протесты в Армении возобновились. После отставки премьер-министра Сержа Саргсяна новая цель протестующих - не допустить прихода на премьерский пост очередного представителя правящей Республиканской партии. При этом сами протесты изменились - появились новые методы, а главное - после первой победы никто уже не готов отступать, требуя полной смены политической системы страны. Об особенностях армянского протеста и "шахматной стратегии" властей - в репортаже из Еревана журналистки RFI Елены Габриелян.

"Мы выстояли и пойдем до конца"

На улицах Еревана снова воцарилась атмосфера народного праздника.

25 апреля с 11 часов утра десятки тысяч человек начали блокировать автомагистрали страны и центр столицы. Акция сопровождалась народными песнями и танцами.

Утром должны были состояться переговоры лидера протестного движения Никола Пашиняна с и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном. Но они сорвались - стороны не смогли согласовать повестку.

Те, кто пока держит в своих руках власть, настаивают на том, что нового премьера выбирает парламент, а не улица.

Сейчас большинство в Нацсобрании принадлежит Республиканской партии, а значит, они остаются при власти как минимум до новых выборов.

Когда они состоятся, неизвестно. Парламент Армении до 2 мая должен назначить премьер-министра и временное правительство, после чего досрочные выборы должны быть назначены в кратчайшие сроки.

В ответ Никол Пашинян настаивает на том, что главу правительства должны избрать депутаты, но его кандидатура не может пройти без одобрения народа, находящегося на площади уже более десяти дней.

А народ категорически против правящей партии. Никол Пашинян заявил, что в случае выдвижения РПА своего кандидата протестующие начнут окружать все правительственные здания.

Участники акции "гражданского неповиновения" настроены решительно и намерены довести победу "бархатной революции" до конца.

"Основные структуры, бизнес и власть сконцентрированы в руках маленькой группы людей. Мы боремся за то, чтобы это все перешло к народу, где каждый будет себя чувствовать гражданином. Чтобы каждая личность почувствовала свою силу и то, что она является достойным членом общества, а не чьим-то рабом. Вот против этого мы боремся. Уход Сержа Саргсяна — результат наших действий, и мы рады этому, но ситуация показала, что мы должны продолжить борьбу против всей Республиканской партии", — говорит 20-летняя Ани, студентка медицинского факультета.

Все ее однокурсники вышли на улицу в белых халатах. Большинство студентов объявили забастовку. Большая часть протестующих — молодежь, особо активно участвуют девушки.

Это отмечают и армянские мужчины, которым не удавалось даже в самые горячие моменты противостояний с полицией отвести девушек от колючих проволок и нарядов полиции. "Нас больше не напугать. Мы выстояли и пойдем до конца", — говорит Гаяне, выпускница лингвистического университета.

"Нам больше терять нечего", — дополняет 24-летний Айк. В 90-е он уехал со своей семьей в Воронеж, а в 2008 году вернулся в Армению. Говорит, что ситуация в стране за последние десять лет только ухудшилась: "Здесь идет сплошное казнокрадство и массовая коррупция. Моя мама окончила консерваторию в Москве. Здесь она преподает и получает зарплату 50 000 драм (100 евро). Все получают здесь гроши и массово уезжают. Особенно мужчины: в Сибирь, Беларусь, Казахстан — куда угодно, в поисках лучшей жизни".

Айк не намеревался поступить в ординатуру в Армении, он хотел уехать за рубеж, но "бархатная революция" дала ему надежду на то, что можно остаться жить на родине. "Ваши зарплаты больше не будут превращаться в кипрские виллы и не будут оседать на чьих-то офшорных счетах", — заявил под бурные аплодисменты один из соратников Пашиняна в ходе митинга в среду вечером.

Народный марафон и игра на нервах

В течение всего дня лидер протестного движения устроил по Еревану настоящий народный марафон. "Я был в колонне, которая растянулась почти на два километра, это было невероятно", — говорит участник акции Айк Варданян.

Между тем о своей поддержке "бархатной революции" сообщила крупная оппозиционная партия "Процветающая Армения". Правящую коалицию покинула партия "Дашнакцутюн". Протестное движение поддержали и ряд крупных бизнесменов.

"Мы близки к победе", — говорит Айк. Он считает, что Серж Саргсян ушел, но пытается вести теневое правление и испытывать улицу на прочность.

"Отставка — это шахматный ход, чтобы понять, уйдет ли народ, примет ли очередного республиканца. Но народ показал, что готов снова выйти на площадь".

Никола Пашиняна большинство протестующих готовы поддержать на посту премьера. Он — оппозиционный депутат, бывший журналист, который в ходе протестов 2008 года был арестован, провел несколько лет в тюрьме.

Бывший заключенный создал со своими соратниками фракцию под названием "Елк", что переводится с армянского как "выход".

И этот выход из сложившейся в стране ситуации он представляет абсолютно новыми методами, которые уже приносят свои плоды, говорит Айк Варданян, участник акции.

"Никол Пашинян войдет в историю как человек, который организовал бархатную революцию, который открыл для Армении новые возможности", — говорит Айк.

Особенность протестного движения в Армении — в способности народа мирно парализовать город и даже всю страну.

Ее цель — не сконцентрироваться в одном месте, на площади, а быть везде и блокировать улицы. Когда спрашиваете у прохожих, где они собираются, то говорят: везде! Здесь нет листовок и плакатов.

Только социальные сети, прямые включения, которые помогают неравнодушным сориентироваться, куда пойти. По этой причине армяне говорят, что это не вертикальная и централизованная революция, а сетевая и горизонтально организованная акция гражданского неповиновения, которую ряд политологов окрестили "игрой на нервах власти".

Протесты испытывают на прочность всех без исключения. И это ставит вопрос ребром - на чьей стороне народ? На стороне тех, кто создает неудобства здесь и сейчас, или же тех, кто их создают уже последние десять лет?

В Армении, похоже, на этот вопрос уже ответили: многокилометровые пробки, шум и сигналы на улицах вызывают симпатию прохожих. Те, кто не присоединился к протесту, готовы терпеливо за этим наблюдать.

Один из участников акции, объясняя весь механизм организации протеста, лозунг которого изначально был "Сделай шаг, отвергни Сержа", говорит, что это не только "игра на нервах", но еще и ловкая игра в шахматы.

Параллели с этой игрой в Армении особенно символичны. Здесь шахматы с 2012 года являются обязательным предметом в начальных классах. И хоть экс-президент Серж Саргсян и возглавляет шахматную федерацию Армении, но, похоже, в этой исторической партии именно народ объявляет ему шах.

"До мата еще один шаг", — говорит один из протестующих, поднимая кулак к небу.

Материал опубликован на портале Radio France Internationale и публикуется "Европейской правдой" с разрешения правообладателя