Повенчанные Соросом: почему Орбан дал убежище македонскому премьеру-беглецу

Последние две недели все евроатлантическое сообщество обсуждает откровенно детективную историю побега из Македонии экс-премьера этой страны Николы Груевски, которого на родине приговорили к двум годам тюрьмы.

В Украине эта история остается почти незамеченной, хотя дело Груевски может иметь серьезные последствия сразу для нескольких стран, в том числе для одного из наших соседей, а также спровоцировать новые кризисы в ЕС и НАТО.

Катализатором этих процессов стали действия официального Будапешта, который не только предоставил политическое убежище македонскому политику, но и помог ему бежать с Балкан в Венгрию.

Наказание и бегство

Чтобы воссоздать все подробности того, как Никола Груевски ускользнул из рук македонского правосудия, потребовалось больше недели. За это время в СМИ появилось немало версий и даже легенд о том, как бежал в Венгрию македонский экс-премьер.

Мы собрали самые важные и проверенные факты, проанализировав немало балканских, венгерских и европейских СМИ.

Итак, 23 мая Николу Груевски приговорили к двум годам тюрьмы по делу, известному под названием "Танк".

Речь идет о злоупотреблении служебным положением и покупке за бюджетные средства бронированного Mercedes-Benz стоимостью почти 600 тысяч евро, который политик использовал в личных целях. Авто было приобретено еще в 2012 году, но о сделке стало известно в 2015-м из записей разговоров Груевски, тогдашнего премьера Македонии, со своими подчиненными.

Обнародование этих пленок спровоцировало политический кризис, отставку правительства Груевски, который возглавлял страну бессменно с 2006-го, перевыборы и, наконец, потерю власти партией ВМРО-ДПМНЕ и переход ее в оппозицию.

5 октября этого года суд окончательно отклонил апелляцию защиты Груевски и оставил в силе предыдущий вердикт о двух годах тюрьмы.

Даже после этого решения, все последние несколько месяцев, защита македонского экс-премьера старалась не столько оправдать своего клиента, сколько затянуть время через апелляции, жалобы на любые действия правоохранителей и судей, инициирование пересмотра дела в Верховном суде и так далее.

Дело в том, что согласно законодательству Македонии, если с момента совершения преступления истек срок, вдвое превышающий срок наказания за это преступление, то даже в случае доказательства вины подозреваемого он остается на свободе. Статья, по которой обвинили Груевски, предусматривала максимум три года за решеткой. Этой осенью заканчивались как раз шесть лет с тех пор, как был куплен пресловутый Mercedes.

То есть если бы до конца года экс-премьера не посадили, он остался бы на свободе.

8 ноября македонский политик должен был прибыть в тюрьму в Шуто Оризаре, недалеко Скопье, для отбывания наказания, но не явился.

Только через четыре дня, в понедельник 12 ноября, был выдан ордер на арест Николы Груевски. А уже на следующий день экс-премьер Македонии сообщил в своем Facebook, что он находится в Будапеште и подал прошение о предоставлении убежища в связи с преследованиями на родине и избирательным правосудием.

В тот же день вечером македонский суд постановил взять под стражу двух сообщников Груевски, очевидно, чтобы еще и они не сбежали.

Еще через неделю, 20 ноября, также в соцсети Никола Груевски сообщил, что Будапешт предоставил ему политическое убежище. Впоследствии это официально подтвердили власти Венгрии. В тот же день Скопье официально обратилось к Будапешту с просьбой об экстрадиции Груевски.

Под дипломатическим прикрытием

До сих пор неизвестно, как Никола Груевски сбежал из Македонии в Венгрии и кто ему помог.

Самая большая загадка – как премьер-беглец смог перебраться через границу в Албанию, а потом добраться до ее столицы Тираны. Некоторые таблоиды настаивают со ссылкой на собственные источники, что Груевски перешел албанскую границу нелегально по "зеленке" в женском платье и в сопровождении то ли российских, то ли венгерских дипломатов-разведчиков.

Как ни странно, но эту версию частично подтвердила полиция Албании, отметив, что в их системе не значится, что македонский политик официально въезжал на ее территорию.

Хотя это действительно так. По подтвержденной в том числе венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто информации, именно в посольстве Венгрии в Тиране Никола Груевски и попросил убежища у Будапешта. Это произошло в воскресенье, 11 ноября.

В тот же день экс-премьер Македонии на разных автомобилях с венгерскими дипломатическими номерами сначала добрался до столицы Черногории Подгорицы, а потом и до столицы Сербии Белграда.

Ряд изданий, в первую очередь Deutsche Welle, обнародовали эти подробности с точностью до часа пересечения Груевски той или иной границы, конкретного пункт пропуска, марки авто, на котором передвигался политик-беглец, а также имен и фамилий венгерских дипломатов, которые сопровождали его до Будапешта.

По информации источников авторитетного венгерского издания HVG, эти данные в СМИ передали со стороны должностных лиц НАТО, чтобы показать Орбану, что в Альянсе "все знают и видят, как он спасает союзников Путина".

Одним из первых был также вопрос, как мог политик пересечь границу нескольких государств, не имея паспорта.

Маршрут побега Груевски инфографика BalkanInsight

Ответ оказался довольно простым: у Македонии действуют соглашения с соседними балканскими странами о возможности пересечения границы гражданами только по удостоверению личности. Хотя, чтобы попасть в Венгрию, ID-карты уже было недостаточно.

Еще один вопрос, который часто звучит в этом деле: почему правоохранительная система Македонии так вяло реагировала на исчезновение Груевски, когда он не явился в тюрьму для отбывания наказания? Не помог ли беглецу кто-то из нынешней македонской власти? Это предстоит выяснить в ходе отдельного внутреннего расследования, которое уже инициировали в Скопье.

Но ключевой вопрос: зачем все это Венгрии?

Возмущение, которое звучит в последние две недели из Скопье – прогнозируемо и закономерно. Но к тому же действия официального Будапешта сразу раскритиковали как в Брюсселе, так и в Вашингтоне, подчеркнув, что премьер-беглец должен предстать перед судом в родной стране.

И это в условиях довольно шаткой позиции Венгрии в ЕС, где против нее начата санкционая процедура, а также непростого диалога с США относительно будущей судьбы Центральноевропейского университета.

Российский след – это отдельная тема, ведь именно партия Николы Груевски выступала против переименования страны по требованию Греции. Заблокировать вхождение балканской страны в Альянс стремится и Россия через своих агентов влияния.

Зачем Будапешту еще больше утверждать свой и без того пророссийский образ?

То же самое и с репутацией. Помимо дела о "Танке", Никола Груевски проходит еще по нескольким производствам о злоупотреблениях и коррупции. Под следствием и его соратники. Для чего Виктору Орбану, с его репутацией, мягко говоря, не слишком финансово прозрачной власти, прятать у себя в стране откровенного коррупционера?

Непоследовательность Орбана

Как только стало известно, что Будапешт дал убежище Николе Груевски в связи с якобы преследованиями на родине, в адрес венгерских властей начали звучать еще и аргументированные упреки в непоследовательности.

Так, в Еврокомиссии удивились, почему Венгрия поддерживает вступление Македонии в ЕС, если не уверена в справедливости судопроизводства в этой стране. И действительно, критерий прав человека и независимых судов – один из ключевых при вступлении в Европейский Союз. Кому как не Венгрии это знать, особенно после запуска санкционной процедуры именно за нарушение основополагающих ценностей ЕС?

Более того, в ближайшую неделю в Европейском парламенте будет рассматриваться доклад по вопросу верховенства права в Македонии. На уровне комиссии ЕП депутаты от партии "Фидес" этот документ уже поддержали.

Другой момент: предоставление убежища Груевски противоречит антимиграционной политике правительства Орбана и принятому недавно пакету законов "Стоп Сорос", который вступил в силу с 1 июля. С тех пор Венгрия дала приют только трем людям, кроме македонского политика, но никому в такие рекордно короткие сроки, как Груевски – всего за шесть дней, хотя многие правозащитники ставят под сомнение, были ли вообще основания предоставлять ему убежище.

Но с другой стороны – все более чем логично. Хотя в Будапеште отмечают отсутствие политического подтекста в "деле Груевски", мол, все вопросы – к Управлению по делам иммиграции, нет никаких сомнений, что решение приютить премьера-беглеца принимал лично Виктор Орбан.

Для него это не просто новый конфликт, которые венгерский лидер так любит, а мировоззренческое волевое и символичное решение.

Ведь Никола Груевски – это прежде всего не политический беженец или беглец, а мировоззренческий союзник венгерского премьера.

"Я знаю этого человека, он был моим коллегой долгое время. Было бы гораздо сложнее, если не невозможно, защитить венгерскую границу без него", – заявил премьер Орбан в утреннем эфире Kossuth Rádió.

Македонский политик, будучи у власти 10 лет, также проводил антимигрантскую политику. Более того, как и венгерский лидер, он тоже построил забор против мигрантов: Орбан – на границе с Сербией и Хорватией, Груевски – на границе с Грецией.

Но, пожалуй, самое главное, что именно экс-премьер Македонии первым запустил массированную кампанию "Стоп Сорос", начав "священную войну" против американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса.

Именно по ее лекалам Виктор Орбан действовал в собственной стране и довел эту риторику до уровня абсолюта государственной пропаганды Венгрии.

Учитывая это, отказать в убежище Николе Груевски означало бы для венгерского лидера предать самого себя и свои "идеалы", а он к этому не привык. Особенно накануне таких важных выборов в Европейский парламент.

Не исключено, что экс-премьер Македонии этим воспользовался, сыграв на амбициях и честолюбии Виктора Орбана, которому теперь всю эту историю разгребать.

Автор: Дмитрий Тужанский,

для "Европейской правды"