Гробовая война: как договоренность Дуды и Порошенко усугубила украинско-польский конфликт

"Война памяти" между Украиной и Польшей вышла на новый уровень. Новый кризис спровоцировало завершение археологического исследования на кладбище в польском селе Грушовичи.

Это кладбище уже стал символом украинско-польского "исторического конфликта".

В апреле прошлого года там был демонтирован надгробный памятник похороненным украинским воинам. Уничтожение украинских памятников происходило и раньше, однако "ноу-хау" Грушовичей – демонтаж был проведен с разрешения местной власти и даже в присутствии старосты гмины.

Именно поэтому Грушовичи стали "последней каплей" для Украины.

В ответ на разрушение памятника Киев наложил мораторий на проведение польской стороной поисково-эксгумационных работ, а это в свою очередь стало катализатором кризиса в отношениях Украины и Польши.

Путь к конфликту

Преодолеть этот кризис пытались президенты – в конце прошлого года в Харькове Петр Порошенко и Анджей Дуда заявили, что договорились о запланированной отмене моратория.

Тогда наблюдатели, в том числе "Европейская правда", отмечали, что договоренности выгодны в первую очередь польской стороне – согласно им, восстановление монументов на украинских могилах предстоит только после проведения эксгумации и только в случае, если там найдут захоронения украинских воинов.

Дело в том, что согласие Киева на такой порядок позволяло Варшаве считать, что украинские памятники являются не надгробиями (уничтожение которых в Польше является уголовным преступлением), а нелегально оборудованными памятными местами. Именно на этом основании Польша отвергла предложенную Украиной форму легализации захоронений в Украине и Польше по формуле "все на все", заявив, что теперь каждый из установленных памятников воинам УПА должен быть проверен.

Но вернемся к настоящему.

Наконец такая "проверка", то есть эксгумация, состоялась в Грушовичах.

Она должна была стать прецедентом для всех украинских военных захоронений в Польше времен Второй мировой.

Найденные там останки украинских воинов должны были бы заставить польскую сторону как минимум восстановить монумент. А как максимум – привлечь к ответственности представителей местных властей, которые его демонтировали.

А если польской стороне удастся доказать, что никаких нарушений не было, то это станет мощным сигналом для других мэров.

Важность работ в Грушовичах усиливают... местные выборы в Польше этой осенью. Поэтому и действующие мэры городков в Восточной Польше, и кандидаты на эти должности будут знать: игра на антиукраинских настроениях не будет иметь для них негативных последствий.

Что же показала эксгумация?

Когда у двух сторон – принципиально разные задачи, сложно надеяться на успех. Так произошло и в этот раз.

В работах участвовали институты национальной памяти обеих стран.

Польский ИНП по завершению работ заявил, что украинских захоронений там не нашли, а соответственно, нет никаких оснований восстанавливать разрушенный монумент. Тем более – привлечь к ответственности тех, кто его уничтожал.

Причем поляки еще в начале работ предупредили: восстановления памятника УПА ожидать не стоит.

Привлеченные к эксгумационным работам украинские эксперты с выводами коллег категорически не согласны.

По их оценке, не менее трех из похороненных были украинскими воинами, хотя и похоронены они без военной формы. С аргументами украинской стороны можно ознакомиться отдельно.

Ситуация в Грушовичах отнюдь не уникальна – украинских бойцов хоронили не в форме, а в гражданской одежде и, конечно же, без оружия. А потому спустя более 70 лет установить принадлежность этих людей к УПА довольно непросто.

Особенно если польская сторона старательно игнорирует все косвенные доказательства.

Именно поэтому работы в Грушовичах, которые могли бы стать завершением украинско-польского исторического спора, только завели его урегулирование в тупик.

Что делать Украине?

Прежде всего, Украина почти наверняка не отменит мораторий на эксгумацию польских могил, ведь Киев прислушается к мнению украинского, а не польского ИНП.

В этом случае польская сторона будет активно обвинять украинскую в том, что именно она нарушает договоренности президентов. Ведь, по логике Варшавы, они провели все необходимые работы, которые бы доказали ее правоту.

Украине в этой ситуации точно не стоит идти на уступки.

Ведь такая слабость получит продолжение. Грушовичи станут прецедентом "законного" демонтажа украинских памятников, воспользоваться которым захотят политики и в других селах и городках Восточной Польши. А значит, "война гробов" будет продолжаться до полного уничтожения памятников воинам УПА.

Но так же крайне опасными могут быть ответные шаги Украины, если они будут усиливать напряженность.

Проведенные эксгумационные работы впервые дают Киеву реальные аргументы в этом споре. Украина может (и должна) отстаивать свою позицию, при необходимости – требуя привлечения международных специалистов.

Да, это займет немало времени, однако похоже, что теперь время будет работать на нас. Завершение местных выборов в Польше должно охладить страсти.

А главное, память покойных стоит почтить должным образом, даже если нет стопроцентных доказательств, что они похоронены именно здесь.

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