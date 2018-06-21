В столице Молдовы окончательно отменили победу лидера оппозиции на выборах

Апелляционная палата Кишинева в четверг вечером окончательно признала недействительными результаты выборов мэра, на которых победил проевропейский оппозиционный кандидат Андрей Нэстасе.

Об этом сообщает NewsMaker.

Палата отклонила жалобу Андрея Нэстасе, который называл решение суда политически мотивированным. В день второго тура выборов Нэстасе в соцсети призвал людей прийти на голосование. Суд квалифицировал это как електроальну агитацию, которая повлияла на результаты выборов.

Суд также отметил, что аналогичное нарушение допустил и кандидат социалистов Ион Чебан.

После оглашения решения Апелляционной палаты Андрей Нэстасе назвал его "преступлением". Он заявил, что у людей "непосредственно воруют выборы".

"И воруют не только наше будущее, но и будущее наших детей. Призываю выйти на протесты, как это сделали армяне, грузины против своих олигархов", - заявил Нэстасе.

В это время под стенами Апелляционной палаты и под мэрией Кишинева второй день подряд продолжаются протесты.

ЕС призвал Молдову уважать волю избирателей в связи с решением суда признать результаты местных выборов в Кишиневе недействительными.

Комитет по иностранным делам Европейского парламента заявил о нарушении демократических стандартов в Молдове и призвал немедленно положить конец политическому вмешательству в судебную систему и проведения выборов в стране.

По результатам выборов, Андрей Нэстасе набрал около 52% голосов избирателей. За его оппонента, кандидата от Партии социалистов Иона Чебана, проголосовали около 48% жителей Кишинева.