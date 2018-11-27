Блок Меркель в Бундестаге принял жесткое заявление об агрессии РФ на море

Правящая фракция ХДС/ХСС в Бундестаге приняла жесткое заявление с осуждением военных действий России перед Керченским проливом.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.

Как рассказал дипломат, фракция блока ХДС/ХСС по его просьбе рассмотрела вопрос российской агрессии на море, а затем единогласно (246 депутатов) одобрила жесткое заявление.

В заявлении депутаты назвали задержание и захват украинских военных кораблей российскими военными кораблями целенаправленной провокацией со стороны российских властей.

"Можно догадываться, что президент Путин сознательно идет на курс новой эскалации, чтобы отвлечь внимание от жалкой экономической и социальной ситуации в отдаленных районах России", - заявили немецкие депутаты.

"Фракция ХДС/ХСС в немецком Бундестаге жестко выступает за возвращение Крыма Украинскому государству. Мы считаем последовательным, что Европейский Союз расширил санкции против России после того, как в Крыму были проведены незаконные выборы президента, и после того, как между городом Керчь на полуострове и материковой частью России, на входе в Азовское море, был построен мост", - отметили депутаты.

Они подчеркнули, что хотят, чтобы европейский путь становления Украины как современного демократического и экономически сильного партнера ЕС и НАТО стал историей успеха.