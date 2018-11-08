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В резиденции саудовского консула в Стамбуле нашли следы кислоты - СМИ

Четверг, 8 ноября 2018, 19:42

Во время обыска резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены следы кислоты и других химикатов, которые могли использовать для растворения тела убитого журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщил в четверг катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре Турции.

По данным источника, следы химических веществ и кислоты нашли в колодце на территории резиденции генконсула. По информации корреспондента телеканала, турецкие следователи изъяли образцы со стенок колодца во время обысков резиденции в прошлом месяце.

"Мы знаем, что в ночь с 16 на 17 октября, когда турецкие следователи работали в резиденции и хотели получить полный доступ к саду и колодцу, они не получили разрешение. Но им удалось быстро взять образцы с верхней части колодца.

Их потом исследовали и нашли подтверждение наличия плавиковой кислоты и других химикатов", - сообщил корреспондент.

Ранее о том, что тело Хашогги могли растворить в кислоте, сообщало издание Washington Post, обозревателем которого был убит журналист.

Саудовские официальные лица сначала настаивали на том, что Хашогги покинул здание 2 октября. Турецкая сторона утверждала, что он был убит внутри командой агентов, специально направленной из Саудовской Аравии.

Позже Саудовская Аравия изменила свою позицию по смерти Хашогги и сообщила, что его убийство было умышленным.

Читайте подробнее: "Деньги против морали: почему стихает скандал с убийством в саудовском консульстве в Стамбуле".

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Убийство Хашогги Ближний Восток
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