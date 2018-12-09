Двойной взрыв в Швеции: подозреваемый получил серьезные травмы

В шведском Мальме 18-летнего подростка, который борется за свою жизнь в больнице, подозревают в причастности к двойному взрыву, который и нанес ему увечья.

Об этом пишет The Local.

Одна самодельная бомба сдетонировала после обеда 8 декабря в жилом доме в районе Кроксбек. Минутами ранее полиция получила сообщение о еще одном взрыве в другом районе.

Раненый "находится под стражей за причастность к первому взрыву, и мы сейчас расследуем наличие других злоумышленников", заявила пресс-секретарь полиции Мальме Анна Геранссон.

В обоих местах преступления работают эксперты. О возможных мотивах злоумышленника пока не сообщается.