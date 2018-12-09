Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Протесты привели к "экономической катастрофе" во Франции - министр

Швейцария не приняла ультиматум по новому соглашению с ЕС

Правительственный кризис в Бельгии: ультраправые вышли из коалиции

В Армении состоялись первые в истории внеочередные парламентские выборы (обновлено в 18:00)






Двойной взрыв в Швеции: подозреваемый получил серьезные травмы

Воскресенье, 9 декабря 2018, 16:44

В шведском Мальме 18-летнего подростка, который борется за свою жизнь в больнице, подозревают в причастности к двойному взрыву, который и нанес ему увечья.

Об этом пишет The Local.

Одна самодельная бомба сдетонировала после обеда 8 декабря в жилом доме в районе Кроксбек. Минутами ранее полиция получила сообщение о еще одном взрыве в другом районе.

Раненый "находится под стражей за причастность к первому взрыву, и мы сейчас расследуем наличие других злоумышленников", заявила пресс-секретарь полиции Мальме Анна Геранссон.

 
 

В обоих местах преступления работают эксперты. О возможных мотивах злоумышленника пока не сообщается.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
инциденты Швеция
Читайте также
Швеция: лидер социал-демократов получил больше времени на формирование правительства
В Швеции задержали двух иностранцев, пробравшихся на военную базу
"Мы не видим причин, чтобы Россия напала на Швецию, но должны быть настороже"
Польша заявила, что не пустила в страну бандеровцев и неофашистов из России и Швеции