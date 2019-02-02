Венгерский министр обвинил ЕС в "лицемерной" политике в отношении Китая

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС в "лицемерной" политике в отношении Китая.

Об этом сообщает пресс-служба венгерского правительства.

"Подход Европейского союза к Китаю является лицемерным учитывая, что сотрудничество является общеевропейским интересом, как и тот факт, что Центральная Европа должна развивать свою инфраструктуру, используя китайские ресурсы", - заявил Сийярто 1 февраля во время встречи министров иностранных дел ЕС в Бухаресте.

Европейский Союз поставил отношения между ЕС и Китаем в повестку дня заседания.

"Ключевое значение имеет сотрудничество с китайцами, потому что если ЕС не сможет сотрудничать с Китаем, то новейшие технологические решения станут недоступными для нас в нескольких отраслях промышленности, а это будет означать снижение европейской конкурентоспособности", - сказал Сийярто.

По словам министра иностранных дел Венгрии, торговый поток между ЕС и Китаем увеличился почти на 30% в течение одного года и в прошлом году приблизился к 600 млрд евро. При этом наибольший объем торговли реализуется Германией, Францией, Италией, Великобританией и Нидерландами - государствами, которые громче всех выражают критикув адрес Китая, отметил дипломат.

"Сийярто также критиковал Брюссель за торможение европейской интеграции стран Западных Балкан, называя неприемлемым то, что Европейская Комиссия не хочет присоединения Балкан до 2025 года, несмотря на то, что это касается экономических и интересов безопасности Европы", - сообщили в пресс-службе правительства.

В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения наших секретов".