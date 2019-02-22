Старшие министры правительства Мэй хотят ее отставки за три месяца - СМИ

Старшие министры британского правительства хотят, чтобы премьер-министр Тереза ​​Мэй ушла в отставку после местных выборов в мае и позволила новому лидеру провести следующий этап переговоров по Brexit.

Об этом сообщило издание The Guardian.

В частности, министры предложили, что Тереза ​​Мэй должна уйти в отставку вскоре после завершения первого этапа переговоров по Brexit. В противном случае она рискует столкнуться с вотумом недоверия в конце года.

Министры считают, что Мэй должна объявить план своего ухода после результатов местных выборов, что позволит консерваторам летом побороться за лидерство.

Сторонники Brexit в ее кабинете заинтересованы в том, чтобы новый лидер вступил в полномочия на следующем этапе переговоров с ЕС, который, как обещала Мэй, будет включать более активное участие политиков, а не советников.