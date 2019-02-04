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В Ла-Манше нашли тело среди обломков пропавшего самолета с футболистом

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В Ла-Манше нашли тело среди обломков пропавшего самолета с футболистом

Понедельник, 4 февраля 2019, 13:57

Спасатели нашли тело на борту упавшего в Ла-Манш легкомоторного самолета, на котором летели аргентинский футболист британского "Кардиффа" Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

Об этом говорится в заявлении Управления по расследованию авиационных аварий (AAIB).

"К сожалению, на видеоматериалах среди обломков видно одного пассажира. AAIB сейчас рассматривает следующие шаги, в консультации с семьями пилота и пассажира и полицией", - сказано в заявлении.

 

Управление опубликовало фотографию найденной части самолета - это задняя левая сторона фюзеляжа, на которой виден регистрационный номер.

Обломки самолета в Ла-Манше были найдены в воскресенье, предварительный отчет об обстоятельствах аварии должны опубликовать в течение месяца.

Напомним, легкомоторный самолет, на борту которого были Эмилиано Сала и пилот, в понедельник 21 января в 19:15 по местному времени вылетел из Франции в Уэльс, но через час исчез с радаров над Ла-Маншем в районе острова Гернси, вблизи маяка Каскетс.

Полиция острова Гернси сообщила, что самолет запрашивал разрешение на аварийную посадку, но исчез с радаров на высоте около 700 метров.

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