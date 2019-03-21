МИД Чехии вызвал посла РФ из-за скандала с квартирами в Праге

Министерство иностранных дел Чехии 21 марта вызвало посла России Александра Змеевского.

Об этом пишет Denik.cz.

Дипломат идет на ковер к заместителю главы ведомства Мартину Смолке, который отвечает за юридические и консульские вопросы и уже третью неделю занимается событиями, связанными с арендой россиянами квартир в Праге, говорится в сообщении.

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В начале месяца чешские СМИ сообщили, что российское посольство в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в районе Прагa 6, предназначенных для российских дипломатов. Квартиры в четырех домах принадлежат чешскому государству и предоставлены российскому посольству для дипломатов на неопределенный период еще до падения коммунизма в 1989 году, подтвердили в МИД Чехии.

Согласно публикациям, это элитное жилье сдается в субаренду без подписания контракта, к тому же наниматели расплачиваются наличными с весьма неоднозначным представителем российского предприятия "Госзагрансобственность" Александром Терентьевым. Терентьев имеет дипломатическую неприкосновенность.

"Министерство иностранных дел обеспокоено поведением дипломата Терентьева и странной арендой квартир", - говорится в материале.

Смолек отметил "серьезные проблемы" некоторых объектов, используемых посольством Российской Федерации на основе межгосударственного соглашения, и на действия российской стороны, которые "не соответствуют Венской конвенции о дипломатических сношениях", сообщили в МИД Чехии.

"Он обратил внимание главы посольства Российской Федерации на то, что эта ситуация создает нездоровую атмосферу в двусторонних отношениях и рекомендовал российской стороне решить эти вопросы в соответствии с дипломатической практикой", - отметили в ведомстве.

Накануне МИД РФ вызвал посла Чехии по этому же вопросу.