Черногория: тысячи требовали отставки президента Джукановича

Тысячи протестующих в столице Черногории Подгорице вышли на протест в субботу, требуя отставки президента Мило Джукановича и его правительства из-за обвинений в коррупции, кумовстве и злоупотреблении служебным положением.

Это уже четвертая похожая акция за последние недели, сообщает агентство Reuters.

Протестующие, которых сплотили общественные активисты, блогеры и журналисты, называющие себя не связанными с политическими партиями, прошли по центру города, скандируя "Мило - вор". Оппозиционные политики дистанцировались от протестов.

Фото: Reuters

Митинги начались после того, как Душко Кнежевич, бывший союзник Джукановича, обвинил его и его правящую Демократическую партию социалистов (ДПС) в коррупции, кумовстве, злоупотреблении служебным положением и нечистых финансовых сделках.

Фото: Reuters

И Джуканович, и ДПС опровергли обвинения и заявили, что протесты будут считаться законными, пока они будут мирными.

Джуканович доминирует в национальной политике Черногории, члена НАТО и кандидата на вступление в ЕС, занимая пост премьер-министра или президента в течение большей части периода после обретения независимости в 1991 году.

Черногорская прокуратура обвинила банкира Кнежевича в мошенничестве и отмывании денег, но он бежал в Великобританию. Он анонсировал еще больше свидетельств против Джукановича и его соратников.

Подробнее читайте в статье "Угроза реванша друзей РФ: какие последствия будет иметь коррупционный скандал в Черногории".