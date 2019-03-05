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СМИ считают, что в отравлении Скрипаля фигурирует четвертый сотрудник ГРУ РФ

Вторник, 5 марта 2019, 11:16

Журналист-расследователь и главный редактор проекта The Insider Роман Доброхотов рассказал, что в деле об отравлении Сергея и Юлия Скрипаль нервнопаралитическим веществом "Новичок" есть четвертый подозреваемый.

Об этом он сообщил в эфире канала "Настоящее время".

По словам журналиста, он и другие расследователи занимаются идентификацией четвертого подозреваемого в отравлении бывшего российского разведчика и его дочери.

Личность предполагаемого сообщника журналист не раскрыл, но заявил, что он тоже был сотрудником Главного разведывательного управления России.

"Мы предполагаем, что есть четвертый человек. Об этом писали и британские СМИ со ссылкой на свои источники. Более того, у нас уже есть подозреваемый на четвертую кандидатуру. Мы можем сказать, что это тоже сотрудник ГРУ и что он весьма активно перемещался по Европе", – сказал Доброхотов.

О том, когда будет опубликовано расследование о четвертом подозреваемом, журналист не сообщил.

Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль вместе с дочерью были отравлены 4 марта 2018 года. 5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это - Руслан Боширов и Александр Петров (как выяснилось позже, их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин).

В феврале этого года исследовательская группа Bellingcat сообщила о третьем подозреваемом в покушении на Скрипаля и назвала его имя - это Денис Сергеев, сотрудника ГРУ, работавший на международном уровне под вымышленным именем Федотова Сергея Вячеславовича.

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Отравление в Солсбери Великобритания Россия
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