Аэропорт Вильнюса исправил названия Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov

Аэропорт Вильнюса начал использовать написание украинских городов Kyiv и Lviv согласно правописанию на английском.

Об этом сообщает в Twitter МИД Литвы.

"Отныне Вильнюсский аэропорт утвердил правильные орфографические названия городов Украины - Kyiv вместо Kiev и Liviv вместо Lvov", - говорится в сообщении.

From now on #Vilnius Airport adopted the correct spelling names of #Ukraine's 🇺🇦 cities ➡️ #KyivNotKiev #LvivNotLvov. pic.twitter.com/phF25EzGXK