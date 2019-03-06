Аэропорт Вильнюса исправил названия Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov

Аэропорт Вильнюса начал использовать написание украинских городов Kyiv и Lviv согласно правописанию на английском.

Об этом сообщает в Twitter МИД Литвы.

"Отныне Вильнюсский аэропорт утвердил правильные орфографические названия городов Украины - Kyiv вместо Kiev и Liviv вместо Lvov", - говорится в сообщении.

Недавно аэропорты Будапешта и Таллинна исправили название Kiev на Kyiv. Международный лондонский аэропорт Лутон также будет употреблять название Kyiv при указании столицы Украины.

В октябре 2018 года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.

В рамках кампании ежедневно на страницах МИД Украины в Facebook и Twitter будут появляться посты, содержащие случаи некорректного употребления названия Киев как Kiev ведущими иностранными СМИ, такими как The New York Times, BBC, Reuters и другие.