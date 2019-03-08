Орбан допустил выход из ЕНП и союз с партией власти Польши

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что его партия "Фидес" может выйти из правоцентристской "Европейской народной партии" (ЕНП) на фоне скандала по поводу антибрюссельской кампании его правительства.

Об этом сообщает Euractiv.

В эфире общественного радио Орбан сказал, что он все еще предпочитает реформировать ЕНП, стремясь склонить ее к антииммиграционной политике. Но одновременно он не исключил перспективу выхода "Фидес" с ЕНП, которая обсудит этот вопрос 20 марта.

"Дебаты могут закончиться тем, что "Фидес" найдет свое место не внутри, а вне "Европейской народной партии", - сказал Орбан в интервью.

Он добавил, что если его партии нужно будет "что-то новое", то "очевидно, первое место по переговорам будет в Польши". Орбан подчеркнул, что партия власти Польши "Право и справедливость" не является членом ЕНП.

Он сообщил, что провел переговоры с Юнкером и Вебером в четверг, а в воскресенье планирует посетить своего крупного регионального союзника Польшу.

Орбан заявил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетит Будапешт 15 марта, в день национального праздника страны, когда Орбан выступит с речью. Часто его обращения переполнены критикой Брюсселя.