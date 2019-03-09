Президент Европарламента: Brexit можно отложить максимум до июля

Срок выхода Великобритании из состава Европейского союза может быть перенесен не более, чем на несколько недель.

Об этом заявил президент Европарламента Антонио Таяни изданиям немецкой медиагруппы Funke.

"Срок может быть отложен на несколько недель максимум - с конца марта и максимум до начала июля", - сказал Таяни, добавив, что в любом случае британцам придется предоставить веские причины для этого.

Он также подчеркнул позицию ЕС, которая заключается в том, что внесение изменений в текст договора о Brexit "абсолютно невозможно".

"Нам нужно гибкое решение для границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия", - добавил Таяни.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что если парламент отклонит ее соглашение о выходе на следующей неделе, Британия может никогда не выйти из Европейского союза.