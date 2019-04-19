"Желтым жилетам" запретили протестовать у Собора Парижской богоматери

Французские власти запретили участникам антиправительственных акций "желтые жилеты" проводить протесты в районе поврежденного пожаром Собора Парижской Богоматери.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство AFP.

"Желтые жилеты" планируют акцию протеста в субботу, это будет уже 23-я по счету акция в этом году. В полиции заявили, что запрет будет действовать завтра весь день.

В заявлении говорится, что в этом районе не может быть проведена демонстрация из-за хрупкости здания.

Протестующим также будут запрещены акции на Елисейских полях и в районе президентского Елисейского дворца.

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Представители "желтых жилетов" раскритиковали размер некоторых пожертвований, обещанных на восстановление Нотр-Дама.

"В один клик, 200 миллионов, 100 миллионов. Это показывает неравенство, которое мы регулярно осуждаем в этой стране", - заявил в среду глава профсоюза CGT Филипп Мартинес.

Демонстрации "желтых жилетов" часто заканчивались беспорядками и грабежами в Париже и других крупных городах по всей Франции.

Напомним, причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в той части здания, которая находилась на реконструкции.

Во вторник французским пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в Соборе Парижской Богоматери, который начался в понедельник вечером.

Пожарные смогли сохранить 850-летнюю основную каменную конструкцию готического здания, включая две башни, но шпиль и крыша полностью сгорели и обрушились.

Из собора удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

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