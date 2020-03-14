Базу, где размещены военные США, обстреляли второй раз за неделю

14 марта произошел ракетный обстрел военной базы под Багдадом, где размещены военные США и Великобритании.

Об этом заявили иракские чиновники, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Нападение на базу Лагерь Таджи произошел лишь через несколько дней после похожего инцидента, когда погибли трое военнослужащих: двое американцев и британец.

Коалиция подтвердила, что по крайней мере 25 ракет калибра 107-мм в субботу нанесли удар по базе, расположенной примерно в 20 километрах к северу от столицы Ирака.

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Трое членов коалиции и двое иракцев получили ранения.

Нападение в субботу было необычным, поскольку произошло в течение дня. Предыдущие нападения на военные базы американских войск обычно происходили в течение ночи.

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В пятницу США ответили на ракетную атаку, состоявшуюся в среду, авиаударами по складам вооружений, которыми, по их словам, пользовались члены поддерживаемой Ираном шиитской группировки "Катаиб Хезболла".

Однако военные Ирака заявили, что в этих авиационных ударах погибли пять силовиков и гражданский.

Эскалация отношений между Соединенными Штатами и Ираном в последние месяцы в основном разворачивается на иракской земле.

Лагерь Таджи - иракская база, где размещаются сотрудники возглавляемой США Международной коалиции по подготовке и консультированию антитеррористических миссий.