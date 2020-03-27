ЕС начинает военно-морскую миссию для контроля эмбарго в Ливии

Послы ЕС согласовали решение развернуть новую военно-морскую миссию в Центральном Средиземноморье, чтобы контролировать эмбарго США на поставки оружия в Ливию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Новая миссия "Irini" (греческое слово "мир") заменит существующую операцию "София", которая была начата в разгар миграционного кризиса 2015 года, и ее мандат истекает в конце месяца.

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"Irini" будет иметь меньший географический охват и другие возможности, чтобы снизить риск того, что операция станет "фактором притяжения" для мигрантов.

"Я рад, что сегодня в Брюсселе мы достигли соглашения о новой операцию ЕС по осуществлению эмбарго на поставки оружия в Ливию", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Послы решили изменить название операции, и корабли будут патрулировать только восточную часть ливийского побережья.

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Другим камнем преткновения было то, где будут высаживать спасенных мигрантов. По словам трех дипломатов, чтобы помочь заключить соглашение, Греция предложила свои порты, из которых спасенные на море мигранты будут перемещаться на добровольной основе между странами-членами. Послы согласились с тем, что портовые расходы будут считаться общими затратами на операцию и не будут покрываться только Грецией.

Операция "София" была заблокирована по требованию бывшего итальянского правительства, в которое входила правая партия "Лига". Лидер партии Маттео Сальвини не хотел, чтобы мигрантов, спасенных миссией, высаживали в Италии.

Замена "Софии" была признана необходимой из-за ожесточенного военного конфликта в Ливии между правительством премьер-министра Фаеса ас-Сарраджа, поддерживаемого США, и генералом Халифой Хафтаром. Саррадж поддерживается Италией, а также Катаром и Турцией. Хафтара поддерживают Франция, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Россия и США.

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