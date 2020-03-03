SkyUp приостанавливает полеты в Турин из-за коронавируса в Италии

Украинская авиакомпания SkyUp с 5 марта приостанавливает полеты в Турин. Предварительно временная отмена будет действовать до 25 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении компании.

Сообщается, что руководство SkyUp Airlines приняло решение приостановить полеты в Турин - направление, находящееся в зоне роста случаев заражения новым коронавирусом на территории Италии.

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"По Италии у нас большие планы. В этом году полетная программа предусматривает более 10 направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации", - сказал генеральный директор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.

Пассажиры, которые приобрели билеты на отмененные рейсы, должны обратиться за возвратом средств или согласовать с перевозчиком возможность перебронирования на альтернативные рейсы.

"Для замены недоступны Испания, Португалия, Италия. Все остальные варианты обсуждаются индивидуально", - отметили в SkyUp.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в Евросоюзе повысили уровень коронавирусного риска с "умеренного" до "высокого".

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