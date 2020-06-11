В Турции исключают вероятность военного конфликта с Грецией

Министр обороны Турции заявил, что исключает возможность военного конфликта с Грецию из-за споров по поводу морских границ.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News, об этом он заявил в интервью накануне, 10 июня.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Греция "точно не хочет устраивать войну с Турцией" и все проблемные вопросы между странами по морским границам будут и дальше решаться путем переговоров.

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"У нас было три раунда переговоров с греческими коллегами, два в Афинах и один - в Анкаре. Мы возобновляем наши призывы к организации четвертой встречи в Анкаре", - отметил он.

В то же время, министр раскритиковал Грецию за милитаризацию 16 из 23 островов в Эгейском море, и требования по поводу 10-мильного воздушного пространства, тогда как территориальные воды страны простираются на 6 миль от побережья.

Напомним, в начале июня министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна готова любым сценариям учитывая напряженность в отношениях с Турцией, в том числе к военному конфликту.

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До этого Министерство иностранных дел Греции вызвало посла Турции в связи с намерениями турецкой стороны проводить разведку нефти и газа в районах греческого континентального шельфа.

Союзники по НАТО Греция и Турция имеют давние споры по поводу воздушного пространства и морских границ в Эгейском море, а также о правах на минеральные ресурсы в восточном Средиземноморье.

В прошлом году отношения между Грецией и Турцией обострились из-за подписанного между Турцией и Ливией меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон.