Албания ждет чартеры из Украины на следующей неделе

Министр туризма и окружающей среды Албании Блэнди Клоси заявил, что со следующей неделе страна начнет принимать туристов из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Клоси сказал в комментарии телеканалу RTV Ora.

На прошлой неделе в аэропорт Тираны уже начали прибывать самолеты "Белавиа" с туристами из Беларуси. Сегодня прилетит очередной белорусский чартер, в течение недели будет еще три самолета, а со следующей недели ждут чартеры из Украины и Польши.

"С компанией, которая привезла туристов из Беларуси, и компанией, которая предоставила эту услугу, была достигнута договоренность придерживаться строгих правил контроля пассажиров. Беларусь - одна из немногих стран, не вводивших изоляцию, несмотря на большое количество зараженных людей. Пассажиров тщательно проверили. Завтра прибывает следующий чартер, в течение недели будут еще три. На следующей неделе прибудут чартеры из Украины и Польши ", - сообщил министр.

Ранее сообщалось, что граждане Украины с 15 июня смогут путешествовать в Албанию без ограничений на границе, связанных с коронавирусом.

Напомним, Международный аэропорт "Киев" сообщил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов в связи с продолжением карантина в Киеве.

С 15 июня в Украине возобновилось международное пассажирское авиасообщение. Но в случае возобновления полетов туристы пока не смогут летать в ЕС.

Исключением является Греция, которая открыла основные аэропорты в Афинах и Салониках для граждан ЕС и граждан третьих стран, но украинцам по прилету необходимо будет сдавать тест на коронавирус и проходить карантин.

Отметим, позже стало известно, что аэропорт Афин может не впустить украинцев, вопреки предыдущим анонсам.

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