В Брюсселе рассказали о "нехватке аппетита" в пересмотре политики ЕС в отношении России

Накануне видеоконференции Восточного партнерства в Брюсселе заявили, что у лидеров Евросоюза нет "аппетита" для пересмотра политики блока в отношении России.

Об этом "Европейской правде" в среду рассказали двое собеседников в Европейском совете, задействованных в подготовке видеовстречи Восточного партнерства.

Один из собеседников отметил, что действия России в странах Восточного партнерства не стоят на официальной повестке дня обсуждение, но не исключил возможности, что эту тему поднимут.

Читайте также ЕС на год продлил "крымские" санкции против России

"Если кто-то из лидеров захочет сказать о роли России в регионе, о России в смысле пандемии и т.д. - они будут иметь такую ​​возможность. Но Россия как таковая не стоит в повестке дня саммита Восточного партнерства", - отметил собеседник.

Он подчеркнул, что вопрос "Минска" будет обсуждаться на уровне саммита ЕС, а не Восточного партнерства.

"Президент Мишель внимательно следит за событиями на Донбассе и будет обсуждать это на этой неделе с Меркель и Макроном", - отметил собеседник.

Другой источник заверил, что среди лидеров ЕС нет интереса к пересмотру действующей политики ЕС в отношении России.

Читайте также ЕС может впервые ввести режим киберсанкций против российских хакеров

"Мы постоянно напоминаем России о необходимости выполнения Минска. И я не вижу ни "аппетита" у лидеров, ни необходимости пересматривать подходы в политике ЕС в отношении России", - сказал собеседник.

18 июня состоится видеоконференция лидеров стран Европейского Союза и стран Восточного партнерства. Очный саммит, запланированный на этот день, отменен из-за пандемии коронавируса.

По данным источников ЕП, полноценный "физический саммит" Восточного партнерства Европейский Союз планирует провести в 2021 году.

Читайте также колонку экс-министра иностранных дел Павла Климкина: Восточное партнерство в новой реальности: на что стоит обратить внимание Украине