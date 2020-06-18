Германия может ввести санкции против РФ за убийство чеченца в Берлине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил России санкциями после того, как немецкая прокуратура допустила, что бывшего чеченского полевого командира в прошлом году убили в Берлине по заказу правительства России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое агентство DPA.

"Федеральное правительство оставляет за собой право принять дальнейшие меры в этом деле", - заявил Маас в четверг в Вене.

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Ранее в четверг немецкая прокуратура выдвинула гражданину России подозрение в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в прошлом году, допустив, что преступление было совершено по заказу правительства России.

По мнению немецкой стороны, причиной послужило "враждебное отношение" будущей жертвы к российским властям.

Бывшего полевого командира времен второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили застрелили 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен.

В тот же день в Берлине был задержан подозреваемый убийца Вадим Красиков, который находится под стражей. СМИ сообщили, что подозреваемый имел тесные контакты с российскими спецслужбами, в частности с ФСБ.

Ранее прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, который считается подозреваемым в причастности к хакерской атаке на немецкий Бундестаг в апреле-мае 2015 года.