Канцлер Австрии заявил о начале "второй волны" эпидемии

Канцлер Австрии Курц предупредил о начале "второй волны" эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Presse.

"То, что мы сейчас наблюдаем - это начало "второй волны". Количество заражений растет очень быстро. Две недели назад мы регистрировали около 350 заражений в сутки, вчера - уже более 850", - заявил Себастьян Курц.

Наиболее рисковая ситуация в Вене - на столицу приходится 50% всех новых случаев коронавируса в стране.

"Вскоре мы достигнем 1000 заражений в день", - предупреждает канцлер.

Он выразил надежду, что уже следующим летом можно будет вернуться к нормальной жизни, но впереди страну ждет "тяжелая осень и зима", и призвал людей проявить ответственность и соблюдать меры безопасности, чтобы сдерживать распространение вируса.

"Нам нужно вместе справиться с вызовами, которые принесут последующие месяцы - с той же дисциплиной и осторожностью, как и весной", - отмечает он.

Напомним, в последнее время большинство европейских стран наблюдают заметный рост количества заражений, в том числе, где раньше ситуация выглядела обнадеживающей.

Франция 12 сентября впервые с начала эпидемии пересекла отметку в 10 000 заражений за сутки. О экспоненциальном распространении вируса предупреждают в Британии.

10-миллионная Чехия на прошлой неделе впервые несколько раз пересекла отметку в 1000 заражений в сутки, о новых рекордах сообщает и Венгрия.

О начале "второй волны" заявили и в Грузии - одной из немногих стран, которая остается в "зеленом списке" ЕС.